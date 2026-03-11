Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

ATS Agence télégraphique suisse
Avec Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (60 m haies) et Simon Ehammer (heptathlon), la Suisse alignera trois athlètes figurant dans le top 2 du classement mondial de la saison, se réjouit Swiss Athletics dans un communiqué. Tous trois peuvent donc légitimement prétendre aux médailles.
Lors des derniers Mondiaux en salle il y a un an à Nanjing, Ditaji Kambundji s'était parée d'argent. Angelica Moser (bronze au saut à la perche) et Annik Kälin (argent au saut en longueur), qui seront elles aussi à nouveau de la partie à Torun, avaient également connu les joies du podium.
