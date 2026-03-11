DE
Mondiaux en salle
Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun

Treize athlètes - dont dix femmes - représenteront la Suisse aux Mondiaux en salle de Torun (20-22 mars). La sélection sera emmenée par la championne du monde 2025 du 100 m haies Ditaji Kambundji.
Publié: 17:34 heures
1/2
Ditaji Kambundji sera la cheffe de file de la délégation suisse à Torun
Photo: FILIP SINGER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Avec Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (60 m haies) et Simon Ehammer (heptathlon), la Suisse alignera trois athlètes figurant dans le top 2 du classement mondial de la saison, se réjouit Swiss Athletics dans un communiqué. Tous trois peuvent donc légitimement prétendre aux médailles.

Lors des derniers Mondiaux en salle il y a un an à Nanjing, Ditaji Kambundji s'était parée d'argent. Angelica Moser (bronze au saut à la perche) et Annik Kälin (argent au saut en longueur), qui seront elles aussi à nouveau de la partie à Torun, avaient également connu les joies du podium.

