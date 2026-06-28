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Meilleure performance de l'année
Nouvel exploit d'Annik Kälin en heptathlon

Annik Kälin a signé un exploit à Ratingen. En Allemagne, elle a remporté l'heptathlon de ce meeting spécialisé dans les épreuves combinées avec un total de 6819 points, pulvérisant son record de Suisse pour devenir la 20e performeuse mondiale de tous les temps.
Publié: il y a 59 minutes
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Annik Kälin sera à suivre lors des Européens de Birmingham.
Photo: IMAGO/Beautiful Sports International
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ATS Agence télégraphique suisse

Sept mois après son opération à un pied, la Grisonne de 26 ans a brillé de mille feux, sous une chaleur écrasante. Son total améliore de 93 unités son record établi le mois passé à Götzis (AUT) et consolide sa place au sommet de la hiérarchie mondiale de 2026 (meilleure performance mondiale).

Ces dix dernières années, seules cinq athlètes ont fait mieux (Anna Hall, Nafissatou Thiam, Katarina Johnson-Thompson, Anouk Vetter et Carolin Schäfer).

Annik Kälin avait démarré son concours samedi par un exceptionnel temps de 12''60 sur 100 m haies, meilleure performance suisse et 4e chrono européen de la saison, alors qu'elle n'est pas spécialiste. Elle a explosé de 0''27 son record.

L'enchaînement a été exceptionnel: 23''00 sur 200 m (record personnel), 1m75 à la hauteur et 14m00 au lancer du poids, pour conclure la première journée avec 115 points d'avance sur son score intermédiaire de Götzis (AUT).

Lors de la deuxième journée, la 4e des JO de Paris est repartie fort en expédiant son javelot à 47m85, avant de sauter à 6m75 à son 3e essai en longueur, sa discipline de prédilection, et de finir en beauté sur 800 m, en 2'11''93. Au classement final, l'athlète de Landquart devance sa dauphine, l'Américaine Erin Marsh, de 514 points.

L'athlétisme suisse compte bien cinq atouts maîtres: Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Simon Ehammer, Angelica Moser et Annik Kälin, en attendant le retour (imminent) de Mujinga Kambundji.

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