DE
FR

Max Verstappen s'insurge
«Des études universitaires seraient un avantage sur certains circuits»

Ce week-end, la Formule 1 débute la nouvelle saison et les modifications techniques posent d'énormes problèmes aux équipes. La superstar de Red Bull, Max Verstappen, a des mots très clairs à ce sujet.
Publié: 17:27 heures
1/2
Max Verstappen parle du début de saison à venir.
Photo: Lukas Gorys
Roger Benoit, Melbourne

Les fans veulent enfin voir les 22 monoplaces de Formule 1 en action. Mais les nouvelles réglementations permettent-elles vraiment un vrai spectacle dès ce week-end, à Melbourne?

Le quadruple champion du monde Max Verstappen en parle à Blick: «Il sera difficile de tout expliquer aux fans de manière compréhensible. Car nous avons nous-mêmes du mal à connaître tous les détails. Et puis, il y a des circuits comme ici ou à Bakou, où des études universitaires seraient un avantage!» C'est ce que disait déjà la star de Ferrari Lewis Hamilton.

À lire aussi sur la Formule 1
Les mains des pilotes Aston Martin sont en danger
Début de saison en Australie
Les mains des pilotes Aston Martin sont en danger
Voici ce que l'on peut vraiment attendre d'Audi cette saison
La R26 sous la loupe
Voici ce que l'on peut vraiment attendre d'Audi cette saison

Blick a eu 30 minutes pour s'entretenir en exclusivité avec le Néerlandais dans le motor-home Red Bull. Son manager Raymond Vermeulen et Christian Klien (Servus TV) étaient également présents. «Je suis moi-même curieux de savoir si ma théorie sur un tour idéal à Melbourne dès vendredi correspond à la réalité, poursuit Max Verstappen. Je ne peux qu'espérer que nous ne serons pas rattrapés par la Formule E.»

Propos stupides interdits

Les critiques de Max Verstappen à l'égard des nouvelles règles ont déjà soulevé des interrogations il y a des semaines. Ce sont surtout ses deux plus grands rivaux, le champion du monde Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes). «Qu'il se retire!» ou «Qu'il aille se défouler sur le Nürburgring», se sont exclamés les deux Britanniques. Ce que Verstappen fera d'ailleurs bientôt.

Depuis, tout le monde s'est rendu compte que Verstappen n'avait pas exagéré avec ses prédictions. Et pour Norris et Russell, la règle est désormais la suivante: «Taisez-vous si quelque chose ne vous plaît pas. On ne veut pas entendre de critiques sur le nouveau règlement de la part de ce duo.»

Le Néerlandais a donc prévenu qu'il faudrait avoir fait des études sur certains circuits. Les pilotes doivent maintenant prouver comment ils gèrent la charge de la batterie, les loupés incessants et les pleins gaz contrôlés. Et au départ, il s'agit de faire monter le turbocompresseur en puissance pendant cinq secondes. Beaucoup prédisent un départ chaotique.

«Mercedes devant Ferrari»

Pour Max Verstappen, il est clair que «Mercedes est juste devant Ferrari. McLaren aura certainement un peu plus de puissance de Mercedes que lors des essais de Bahreïn. Et nous? (rires) Quelque part au milieu de tout cela.»

Le début de la nouvelle saison à Melbourne, où se déroulera la 30e édition et où un nouveau record a été établi en 2025 avec 465'498 billets vendus en quatre jours, ne répondra guère à toutes les questions. «Comment pourrions-nous le faire si nous ne connaissons pas nous-mêmes toutes les réponses?», se demande Max Verstappen.

Audi inonde Melbourne

Trois équipes sont au centre de l'attention avant cette 76e saison: le nouveau venu Cadillac, qui n'est pas encore distancé grâce à la puissance de Ferrari. Le successeur de Sauber, Audi, qui fait de la publicité à la louche dans toute la ville et à l'aéroport et qui a le plus de monde dans le paddock.

Et puis il y a l'enfant terrible, Aston Martin. Le patron Lawrence Stroll s'est envolé pour l'Australie avec son gourou Adrian Newey. Les sujets de discussion ne manquent pas. Comme le moteur électrique provoque encore des vibrations inquiétantes, le pilote vedette Fernando Alonso déclare: «Après 25 tours, je ne peux plus tenir le volant.» Quel prélude à une nouvelle ère!

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus