Ce week-end, la Formule 1 débute la nouvelle saison et les modifications techniques posent d'énormes problèmes aux équipes. La superstar de Red Bull, Max Verstappen, a des mots très clairs à ce sujet.

Roger Benoit, Melbourne

Les fans veulent enfin voir les 22 monoplaces de Formule 1 en action. Mais les nouvelles réglementations permettent-elles vraiment un vrai spectacle dès ce week-end, à Melbourne?

Le quadruple champion du monde Max Verstappen en parle à Blick: «Il sera difficile de tout expliquer aux fans de manière compréhensible. Car nous avons nous-mêmes du mal à connaître tous les détails. Et puis, il y a des circuits comme ici ou à Bakou, où des études universitaires seraient un avantage!» C'est ce que disait déjà la star de Ferrari Lewis Hamilton.

Blick a eu 30 minutes pour s'entretenir en exclusivité avec le Néerlandais dans le motor-home Red Bull. Son manager Raymond Vermeulen et Christian Klien (Servus TV) étaient également présents. «Je suis moi-même curieux de savoir si ma théorie sur un tour idéal à Melbourne dès vendredi correspond à la réalité, poursuit Max Verstappen. Je ne peux qu'espérer que nous ne serons pas rattrapés par la Formule E.»

Propos stupides interdits

Les critiques de Max Verstappen à l'égard des nouvelles règles ont déjà soulevé des interrogations il y a des semaines. Ce sont surtout ses deux plus grands rivaux, le champion du monde Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes). «Qu'il se retire!» ou «Qu'il aille se défouler sur le Nürburgring», se sont exclamés les deux Britanniques. Ce que Verstappen fera d'ailleurs bientôt.

Depuis, tout le monde s'est rendu compte que Verstappen n'avait pas exagéré avec ses prédictions. Et pour Norris et Russell, la règle est désormais la suivante: «Taisez-vous si quelque chose ne vous plaît pas. On ne veut pas entendre de critiques sur le nouveau règlement de la part de ce duo.»

Le Néerlandais a donc prévenu qu'il faudrait avoir fait des études sur certains circuits. Les pilotes doivent maintenant prouver comment ils gèrent la charge de la batterie, les loupés incessants et les pleins gaz contrôlés. Et au départ, il s'agit de faire monter le turbocompresseur en puissance pendant cinq secondes. Beaucoup prédisent un départ chaotique.

«Mercedes devant Ferrari»

Pour Max Verstappen, il est clair que «Mercedes est juste devant Ferrari. McLaren aura certainement un peu plus de puissance de Mercedes que lors des essais de Bahreïn. Et nous? (rires) Quelque part au milieu de tout cela.»

Le début de la nouvelle saison à Melbourne, où se déroulera la 30e édition et où un nouveau record a été établi en 2025 avec 465'498 billets vendus en quatre jours, ne répondra guère à toutes les questions. «Comment pourrions-nous le faire si nous ne connaissons pas nous-mêmes toutes les réponses?», se demande Max Verstappen.

Audi inonde Melbourne

Trois équipes sont au centre de l'attention avant cette 76e saison: le nouveau venu Cadillac, qui n'est pas encore distancé grâce à la puissance de Ferrari. Le successeur de Sauber, Audi, qui fait de la publicité à la louche dans toute la ville et à l'aéroport et qui a le plus de monde dans le paddock.

Et puis il y a l'enfant terrible, Aston Martin. Le patron Lawrence Stroll s'est envolé pour l'Australie avec son gourou Adrian Newey. Les sujets de discussion ne manquent pas. Comme le moteur électrique provoque encore des vibrations inquiétantes, le pilote vedette Fernando Alonso déclare: «Après 25 tours, je ne peux plus tenir le volant.» Quel prélude à une nouvelle ère!