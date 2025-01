«La condition pour que je reste chez Red Bull est toujours la même»

Qui a été son coéquipier le plus fort jusqu'à présent? Qu'en est-il des rumeurs de changement d'équipe? Et va-t-il changer son style de conduite? Max Verstappen répond entre autres à ces questions dans une grande interview accordée à Blick.

1/7 Max Verstappen devient champion du monde pour la quatrième fois à Las Vegas. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Le hasard a conduit Max Verstappen et Sebastian Vettel, les deux quadruples champions du monde de Formule 1 de Red Bull, dans les Alpes enneigées de l’Arlberg pour débuter l'année. Vettel a choisi de passer cette période à Zoug, tandis que Verstappen s’est rendu à Zürs, à seulement dix kilomètres de là. Pour le Néerlandais, le Nouvel An a également marqué la fin des excès des fêtes de fin d’année: «Avec des soupes et de l’eau, les kilos disparaissent plus vite!» Blick s'est entretenu avec Verstappen, qui n'a conquis son quatrième titre que grâce à sa classe exceptionnelle.

Max Verstappen, après sept victoires lors des dix premières courses de 2024, pensiez-vous finalement vivre un championnat aussi compliqué?

Oui, même si le départ a été bon, tout n'a pas été aussi simple qu'il y paraissait. Après trois victoires, nous savions que nous avions un gros problème et le pire, c'est que nous n'avons pas compris tout de suite ce qui n'allait pas.

Une question délicate: auriez-vous été champion du monde avec la McLaren ou la Ferrari plus tôt qu'à Las Vegas?

(Rires) Avec la McLaren, je répondrais clairement par l'affirmative. Avec la Ferrari, je n'en serais pas si sûr.

Durant cette période, vous avez appelé votre monoplace «putain de voiture» lors d'une conférence de presse. Pour cela, vous avez été condamné par la FIA.

J'ai parlé avec le président et nous avons convenu que je serais impliqué dans un projet spécial pour les enfants lors d'une visite de la FIA au Rwanda. Cela a d'ailleurs été très amusant - c'était enfin une punition intelligente.

En 2024, vous avez eu quelques démêlés avec la FIA et des pilotes comme George Russell. Combien de temps faut-il pour passer à autre chose?

Une nuit, parce que ça ne sert à rien d'emporter ses ennuis au lendemain.

Après deux pénalités, vous avez livré les meilleures courses de la saison, si ce n'est de toute votre carrière, à São Paulo et au Qatar.

Oui, lorsque mon ambition est attisée, je donne tout.

Même depuis la 17e place sur la grille et sous une pluie battante comme à São Paulo?

Bien sûr, c’était amusant. J’ai appris plus tard que j’avais battu le record du tour 17 fois.

Peut-être que la FIA devrait vous sanctionner encore plus souvent en 2025.

Nous pourrions discuter des pénalités et des points pendant des heures. Maintenant, comme Fernando Alonso, j’ai déjà huit points de pénalité. Mais je ne changerai pas mon style de pilotage.

En quoi l'affaire Horner du début de saison a-t-elle nui à l'équipe?

Bien sûr, l'affaire n'était pas belle à voir, mais je prétends qu'avec Didi Mateschitz, cette affaire aurait été résolue très rapidement.

Autrefois, vous rêviez d'être champion du monde au moins une fois. Aujourd'hui, vous avez remporté quatre titres mondiaux.

C'est fou et j'en suis bien sûr fier. Je veux maintenant remporter un cinquième titre.

Quels sont vos pronostics pour 2025?

Je n'ai pas de boule de cristal, mais si nous parvenons à corriger certaines faiblesses durant l'hiver, nous serons à nouveau en tête. Mais je ne veux pas faire de pronostic. Cinq équipes devraient se battre devant.

Sergio Pérez a perdu sa place dans l'écurie. Quand on marque plus de 280 points de moins que son coéquipier, on doit partir?

C'est dommage, car nous avons été une bonne équipe pendant quatre ans et Sergio a toujours été loyal. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup.

L'identité de votre nouveau coéquipier ne vous inquiète-t-elle pas?

Si nous faisons progresser la voiture, le nom de la personne dans l'autre cockpit ne joue aucun rôle.

Qui a été votre meilleur partenaire jusqu'à présent?

Daniel Ricciardo, c'est clairement lui qui m'a le plus appris.

Il y a toujours eu des rumeurs dans votre entourage selon lesquelles vous alliez changer d'équipe.

Eh bien, je suis heureux là où je suis. Ma condition pour rester est toujours la même: mon mentor Helmut (ndlr: Marko) doit rester.

Alonso et Hamilton ont une fois menacé de se retirer si plus de 22 courses apparaissaient sur le calendrier. Maintenant, nous avons 24 courses et 6 sprints.

Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons que demander au management de la Formule 1 de mettre fin à cette folie. Mais comme vous le savez, les pilotes sont toujours les derniers maillons de la chaîne.

Votre rival pour le titre, Lando Norris, a dit un jour que votre amitié était trop valorisée par le public. A-t-on de vrais amis dans le sport automobile?

C'est possible, mais ce n'est pas facile. C'est là que le respect doit entrer en jeu.

Les émotions sont toujours présentes. Le plaisir aussi?

Il ne faut pas être trop émotif. Parfois, tu es en colère ou déçu. Il faut alors vite se calmer.

Il y a un an, nous avions évoqué ici même un éventuel mariage avec Kelly. Est-ce que quelque chose a changé? Votre partenaire est enceinte.

Pas encore, mais cela ne saurait tarder.

Vous avez maintenant deux records qui ne seront sans doute jamais battus. Lorsque la nouvelle saison débutera en Australie, vous aurez passé bien plus de 1000 jours en tant que leader du championnat du monde.

J'espère que ce circuit me portera à nouveau chance.

Et nous en arrivons au deuxième record. En 2022 et 2024, vous n'avez abandonné qu'à Melbourne. Deux fois à cause de problèmes de freins.

Mais j'y ai aussi gagné en 2023.

Recevez-vous beaucoup de demandes de soutien financier?

Heureusement, mon management s'occupe de ce genre de choses. Si nous voulons soutenir une institution quelconque, cela se fait sans grand bruit.

De quoi vous réjouissez-vous le plus en dehors de la saison?

En tant que Néerlandais, cela semble un peu étrange, mais du ski. Là, en pleine nature, les soucis qui nous préoccupent en Formule 1 sont oubliés.

Pourtant, depuis l'accident de ski de Michael Schumacher en 2013, de nombreux pilotes ont une interdiction claire de skier dans leur contrat. Et les potentielles graves blessures devraient aussi vous faire réfléchir.

C'est certes regrettable, mais je ne suis pas un casse-cou sur les pistes. Le risque est donc nettement moindre.