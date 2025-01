Un club liechtensteinois fait le buzz grâce à une star sud-américaine

1/5 Bizarrap collabore avec des stars comme Shakira. Photo: Getty Images for Coachella

Lucas Werder

Selon vous, quel est le club de football du championnat de Suisse qui a le plus de followers actuellement sur Instagram? Bâle? Perdu. Young Boys? Perdu aussi. Il s'agit plutôt du... FC Balzers, un club liechtensteinois. Derrière ce succès se trouve Gonzalo Julian Conde, plutôt connu sous le nom de Bizarrap. À 26 ans, il peut être considéré comme l'une des plus grandes stars de la musique d'Amérique du Sud. Les chansons de l'Argentin ont été écoutées en streaming plus de 13 milliards de fois sur Spotify. Mais Bizarrap n'est pas seulement un DJ et un producteur, il est aussi depuis peu un fervent supporter du FC Balzers, un club liechtensteinois. «Lo sigo al Balzers a todos lados», a commenté le musicien sous un post Instagram du club. En français, comprenez: «Je suis Balzers partout.»

Il n'en fallait pas plus pour que l'engouement pour Balzers ne prenne une ampleur inédite. «Heureusement, je suis en vacances. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais devoir travailler», a déclaré Sandro Wolfinger. Le responsable marketing du club a déjà dû accorder une interview à une chaîne de télévision danoise, explique-t-il. «Les demandes ne viennent pas seulement d'Europe et d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique et d'Asie.»

Un message en espagnol

Il faut dire que plus de 350'000 personnes suivent désormais le canal Instagram de ce club de quatrième division. Depuis jeudi soir, les footballeurs de Balzers ont même leur propre compte Tiktok. Dans la première vidéo postée, ils y remercient leurs nouveaux fans avec des messages de bienvenue en espagnol. «Heureusement, je maîtrise la langue à peu près parfaitement. Quelques joueurs d'origine italienne parlent aussi un peu espagnol. Pour les autres, nous leur avons dit ce qu'ils devaient dire», raconte Sandro Wolfinger.

Le producteur de musique Bizarrap est visiblement un grand fan du FC Balzers. Photo: keystone-sda.ch

Mais quel est donc ce club qui fait actuellement la Une des journaux du monde entier? Avec onze victoires en Coupe, Balzers est le deuxième club le plus titré du Liechtenstein, derrière le FC Vaduz. Le dernier titre remonte toutefois à quelques années. Le club a réussi à vaincre son grand rival de la capitale pour la dernière fois en 1997 et a même pu participer aux qualifications pour un coupe européenne.

Le club espère une remontée

Au niveau du championnat, Balzers participe, comme tous les autres clubs du Liechtenstein, aux matchs de l'Association suisse de football. Ces dernières années, le club a oscillé entre la 1ère Ligue Classic, la 4e division, et la 2e Ligue interrégionale, l'échelon d'en dessous. Après une relégation de l'été dernier, le club évolue à nouveau dans cette dernière.

Après un début de saison correct, les résultats sont mitigés. A la pause hivernale, le club n'occupe que la sixième place avec 23 points en 15 matches. Le retard sur le leader, le FC Widnau, est déjà de dix points. «L'objectif aurait déjà été de remonter immédiatement. Mais peut-être que l'engouement actuel nous donnera un coup de pouce pour y arriver», espère Sandro Wolfinger. Bizarrap et des centaines de milliers de fans de Balzers dans le monde entier croiseront les doigts.