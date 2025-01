Lara Gut-Behrami renonce à nouveau à se rendre aux Sports Awards

1/2 Une fois de plus, Lara Gut-Behrami ne sera pas présente aux Sports Awards. Pour beaucoup, elle est pourtant la grande favorite pour le titre de Sportive de l'année 2024. Photo: freshfocus

Mathias Germann

Qui a été la meilleure sportive suisse en 2024? C'est précisément la question qui se posera dimanche soir lors des Sports Awards, lorsque le trophée tant convoité sera décerné pour la 74e fois. La grande favorite, c'est Lara Gut-Behrami. Elle a fêté au printemps sa victoire au classement général, à celui du géant et du super-G, se couronnant ainsi reine du ski.

Cinq autres athlètes suisses exceptionnelles sont en lice: Julie Derron (triathlon), Mathilde Gremaud (ski freestyle), Mujinga Kambundji (athlétisme), Chiara Leone (tir) et Angelica Moser (saut à la perche). Pourtant, il faudrait une énorme surprise pour qu'une de ces femmes dépasse Lara Gut-Behrami. Seulement voilà, on cherchera en vain la Tessinoise dans le studio de la SRF à Leutschenbach – comme lors de ses victoires en 2016 et 2023.

Diego Züger, co-chef de la direction de Swiss-Ski, explique: «Lara a trois week-ends consécutifs de courses de vitesse au programme, entrecoupés d'un géant à Kronplatz et des Championnats du monde à Saalbach. C'est pourquoi, après le géant de Kranjska Gora, Lara a décidé de rentrer à Udine, à une heure et demie de route, pour recharger ses batteries avant la phase la plus intensive de la saison. Même si nous nous réjouissons de la nouvelle nomination de Lara et que nous apprécions les Sports Awards comme une formidable plateforme pour nos stars et les sports de neige, nous comprenons également la décision de Lara.»

«Les meilleurs sont beaucoup plus stables sur les skis»

Lara Gut-Behrami se concentre donc pleinement sur ses tâches en Coupe du monde. Samedi matin, cela n'a pas fonctionné comme prévu – du moins au vu de sa classe. Lors du géant de Kranjska Gora, elle a terminé sixième. «Ce n'est pas si facile en ce moment de monter sur le podium en slalom géant. Il me manque l'assurance nécessaire pour attaquer à fond», a-t-elle déclaré à la SRF. Rien n'est encore acquis et elle a des problèmes de timing, selon elle-même.

Cela s'est déjà manifesté lors de la première manche – sans erreur visible, elle a perdu un peu de temps à chaque porte. «Je me suis un peu endormie entre les portes», analyse-t-elle. En d'autres termes, elle a presque trop de temps pour prendre le prochain élan – ce qu'il fait qu'elle n'est pas rapide. Finalement, sur la piste près de la frontière autrichienne, Lara Gut-Behrami a perdu 1"72 sur la future gagnante, la Suédoise Sara Hector.

Cinquième à mi-parcours, Lara Gut-Behrami était néanmoins à portée de main du podium avant la deuxième manche – il ne lui manquait qu'une bonne demi-seconde pour y parvenir. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu: la Tessinoise a même perdu une position. La 6e place est certes son meilleur classement de la saison de géant, mais elle est loin de correspondre aux attentes de celle qui a remporté le globe l'hiver dernier. «Les meilleures sont beaucoup plus stables sur les skis – c'est ce qui me manque encore.»

Que peut-elle faire pour y remédier? «Ça ne tombe pas du ciel», répond-elle. Et d'ajouter qu'à 90%, on ne peut tout simplement pas être rapide. Elle ne doit pas bricoler, «mais simplement être patiente et faire un pas en avant chaque jour». Le fait est que Lara Gut-Behrami est certes montée trois fois sur le podium lors de ses six courses de la saison, mais qu'elle attend toujours sa 46e victoire en Coupe du monde.

Un triomphe aux Sports Awards?

Malgré tout, Lara Gut-Behrami est la meilleure Suissesse à Kranjska Gora. Camille Rast termine huitième. Ça n'a l'air de rien? Le fait est que l'étoile montante du ski de cet hiver n'a été mieux classée que deux fois dans sa carrière. Camille Rast perd ainsi la tête du classement général de la Coupe du monde au profit de Sara Hector, mais le gros globe de cristal n'a de toute façon jamais été un objectif. Wendy Holdener termine 18e et Michelle Gisin 26e.

Revenons aux Sports Awards. Grâce à l'émission en direct de dimanche soir, Lara Gut-Behrami aura quand même la chance de se réjouir d'une victoire ce week-end. Et qui sait, peut-être réalisera-t-elle ensuite un grand coup sur ses skis.