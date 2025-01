Lara Gut-Behrami est à une victoire d'un record historique

Lara Gut-Behrami est sur le point de battre un record très spécial. Lequel? Jamais une femme n'avait gagné au moins dix fois dans trois disciplines en Coupe du monde. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Deux jours, deux titres? Dimanche, Lara Gut-Behrami pourrait remporter le titre de Sportive suisse de l'année. La Tessinoise est considérée comme la favorite pour ce titre. Ce serait un honneur particulier, puisqu'elle l'avait déjà remporté en 2016 et 2023.

La veille seulement, elle pourra faire de la publicité pour son propre compte à Kranjska Gora, afin de rafler les Sports Awards. En particulier si elle remporte le géant. Elle deviendra la première femme de l'histoire de la Coupe du monde à avoir gagné au moins dix courses dans trois disciplines. Un «triple-double», comme on dirait dans le sport américain.

Actuellement, Lara Gut-Behrami a 22 super-G, 13 descentes et 9 géants à son compteur. Aucune légende du ski féminin n'a jamais réussi cela: ni Annemarie Moser-Pröll, ni Vreni Schneider, ni Anja Pärson, ni Erika Hess, ni Renate Götschl, ni Lindsey Vonn, ni Mikaela Shiffrin.

Chez les hommes, ils étaient deux. Lesquels? L'un des meilleurs skieurs polyvalents de tous les temps n'a pas besoin de réfléchir longtemps lorsque Blick lui pose la question. «Hermann Maier», répond immédiatement le dieu du ski luxembourgeois Marc Girardelli. Touché! Le deuxième est Pirmin Zurbriggen – ce nom suit également rapidement.

«Je n'avais pas prévu que Lara puisse réaliser cela. Mais cela montre quelle sportive extraordinaire elle est. Je suis convaincu qu'elle pourrait déjà remporter une dixième victoire à Kranjska Gora. Elle m'a convaincu dernièrement à Semmering et n'est pas montée sur le podium uniquement à cause d'un accrochage avec l'avant-bras, ce qui peut toujours arriver», analyse Marc Girardelli.

«Elle ose ne pas être mainstream»

Lui-même est d'ailleurs passé à un cheveu d'un nombre de victoires à deux chiffres dans trois disciplines. L'Autrichien d'origine a remporté 16 slaloms, 11 combinés et 9 super-G. À cela s'ajoutent 7 slaloms géants et 3 descentes. Cela n'a jamais dérangé Marc Girardelli, les cinq victoires au classement général de la Coupe du monde qu'il a remportées dans les années 80 et 90 étaient bien plus importantes pour lui.

«Je suis convaincu que Lara est dans la même situation. Et je pense qu'une nouvelle victoire du grand globe de cristal signifierait plus pour elle qu'un triomphe aux Championnats du monde de Saalbach ou qu'une médaille d'or olympique en 2026 à Cortina.»

Marc Girardelli précise toutefois que même sans une seule nouvelle victoire, Lara Gut-Behrami restera dans l'histoire du sport comme l'une des plus grandes. «Je l'ai toujours particulièrement appréciée parce qu'elle a toujours osé ne pas être mainstream. C'est une personnalité qui a su se faire remarquer, mais qui a aussi su vivre avec les conséquences. Je suis un grand fan d'elle.»