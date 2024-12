Un peu moins d'un quart de la saison est pass et la course au classement général de la Coupe du monde a cette fois vraiment débuté! Lara Gut-Behrami est en bonne position, mais trois adversaires sont à surveiller de près.

1/12 La course pour le classement général de la Coupe du monde a débuté! Lara Gut-Behrami s'est mise en bonne position. Gagnera-t-elle pour la première fois à Semmering? Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Qu'est-ce que Sölden, Sankt-Anton, Zauchensee et Lienz ont en commun? La première réponse, la plus évidente: ce sont toutes des stations traditionnelles de la Coupe du monde en Autriche. La deuxième réponse possible: Lara Gut-Behrami (33 ans) a gagné dans chacune des ces stations, souvent même plusieurs fois. Mais c'est à Semmering que la Tessinoise se casse les dents. Elle a pris sept fois le départ sur le Hirschenkogel, mais n'a jamais gagné.

Samedi, Lara Gut-Behrami est pourtant la grande favorite pour la victoire. Lors du Super-G de Saint-Moritz (2e place), elle a été si forte que la légende du ski Bernhard Russi a même eu la chair de poule dans certains virages, selon ses propres dires. «Je skie à nouveau comme je le souhaite. Je suis stable sur le ski et j'accélère. C'est ce que je recherchais», dit-elle.

Le constat de Lara Gut-Behrami devrait résonner comme une menace aux oreilles de ses concurrentes, y compris dans la lutte pour le classement général de la Coupe du monde. «Pour Lara, il en sera question au plus tôt fin janvier, mais pas avant. Si elle est encore en tête à ce moment-là, tout est possible», déclare le directeur du ski alpin suisse Hans Flatscher.

On se souvient qu'en 2016 et 2024, Lara Gut-Behrami avait déjà été couronnée reine de l'hiver. Réussira-t-elle le hat-trick? 8 courses sur 34 ont été disputées, soit près d'un quart de la saison. Il est grand temps de faire le point!

Actuellement, Camille Rast est en tête du classement général de la Coupe du monde. La skieuse de Vétroz, en Valais, qui vient de monter en grade, a accumulé 287 points. La deuxième est Cornelia Hütter (Autriche, 250). Mais aucune des deux ne sera en tête à la fin. En effet, toutes deux ne disputent que deux disciplines: le slalom géant et le slalom pour Camille Rast, la descente et le super-G pour Cornelia Hütter. Cela ne suffira pas pour décrocher le grand globe de cristal.

Lara Gut-Behrami, elle, prend part à toutes les courses, sauf au slalom - et elle est forte partout. Elle a actuellement 240 points au compteur. Qui sont ses plus grandes adversaires?

Mikaela Shiffrin (29 ans, Etats-Unis, 245 points): Quand reviendra-t-elle ?

Le conte de fées était écrit. Mais au lieu de remporter sa 100e victoire et de marquer l'histoire devant son public, Mikaela Shiffrin s'est retrouvée à l'hôpital avec un trou dans le ventre. Dans un premier temps, le personnel médical a voulu traiter la blessure de manière classique Mais le 12 décembre, elle a dû se soumettre à une opération inattendue. «Il s'est avéré qu'une petite cavité s'était formée plus profondément que la plaie et qu'elle était remplie d'anciens hématomes», explique Mikaela Shiffrin. Depuis, les spéculations allaient bon train - certains écrivaient déjà que la saison était terminée, mais dernièrement, elle s'est montrée optimiste: «Je peux rire, conduire à nouveau et mes abdominaux reviennent lentement». Le fait est que Mikaela Shiffrin a profité des trois annulations de courses jusqu'à présent, car elle n'a ainsi pas perdu de points.

Federica Brignone (34 ans, Italie, 219 points) : Le tigre veut mettre la main à la pâte

Même à 34 ans, la gagnante du classement général de la Coupe du monde 2020 est une boule d'énergie comme on en voit rarement. Avec un tigre peint sur son casque («C'est mon animal, c'est moi»), elle se donne à 100% à chaque course. Après sa victoire lors de la course d'ouverture à Sölden, Federica Brignone s'est faite plus discrète, terminant dernièrement cinquième de deux super-G. Reviendra-elle sur le podium à Semmering? A la question de savoir si elle préfèrerait remporter une médaille d'or aux championnats du monde ou le gros globe de cristal cet hiver, elle répond à Blick: «Le globe, c'est sûr!»

Sofia Goggia (32 ans, Italie, 240 points): Elle étonne à nouveau tout le monde

Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin ou Federica Brignone? Avec son méga come-back, Sofia Goggia s'est tout à coup remise dans le coup! En trois courses, elle a toujours terminé sur le podium - deuxième, première, troisième. Bien que tout le monde connaisse l'énorme courage de l'Italienne du plat pays de Bergame, son retour rapide après une fracture du tibia et de la cheville tibiale en février dernier a tout de même été surprenant. «Les médecins ne savaient pas comment remettre les os en place», a expliqué Sofia Goggia. La spécialiste de la vitesse a renoncé à Semmering, mais elle compte bien revenir à la charge en slalom géant à Kranjska Gora (Slovénie) le 4 janvier.