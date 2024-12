Voici pourquoi Lara Gut-Behrami s'est manquée à Semmering

Pour sa course d'adieu

1/5 Lara Gut-Behrami réalise une superbe première manche à Semmering. Mais ensuite? Elle reste accrochée à une porte et son rêve de podium s'envole. Photo: Getty Images

Mathias Germann

La nostalgie n’est pas un sentiment auquel Lara Gut-Behrami (33 ans) s’attarde volontiers. Pour elle, ce qui est passé appartient au passé, et les souvenirs pèsent peu dans son esprit. Vendredi soir, la skieuse tessinoise faisait toutefois une exception: «J’aimerais bien monter une dernière fois sur le podium ici».

Une déclaration chargée de sens. Gut-Behrami, qui envisage de poursuivre sa carrière jusqu’en 2026, faisait ce samedi ses adieux aux courses de Semmering. En effet, cette station ne figure au calendrier de la Coupe du monde que tous les deux ans. C’est là, 16 ans plus tôt, qu’elle avait décroché son premier podium en slalom géant.

Une déception pour clore une histoire

Le souhait de la Tessinoise ne s’est malheureusement pas réalisé puisqu'elle termine à la neuvième place. Aucune interview ne suit sa prestation. Sans un mot, elle quitte l’aire d’arrivée, chausse ses après-skis, et monte dans une voiture.

Elle prend néanmoins le temps d’envoyer un message vocal pour expliquer sa contre-performance: «Malheureusement, j’ai heurté une pierre dès le début de la deuxième manche. Je n’ai plus pu contrôler mes skis». Une fois la ligne d’arrivée franchie, elle examine attentivement ses carres. L'état de ses skis sont-ils responsables de sa grosse faute sur le haut du parcours?

Performance mitigée, mais porteuse d’espoir

Tout avait bien commencé. Après le premier tracé, Gut-Behrami occupait la deuxième place, avec seulement 15 centièmes de retard sur l’Italienne Federica Brignone (34 ans), future gagnante de la course. Mais après 30 secondes de descente en seconde manche, elle aborde une porte de manière trop directe et voit son avant-bras gauche s’y accrocher.

Le résultat: une rotation involontaire qui la ralentit presque jusqu’à un arrêt complet. Cependant, Didier Plaschy, expert de la SRF, relativise: «Je ne pense pas que ses skis soient à l’origine de cette erreur. Sinon, elle n’aurait pas skié aussi fort après cela». Effectivement, dans le dernier secteur, Gut-Behrami affiche un temps plus rapide que celui de Brignone.

Place à Kranjska Gora

Malgré cette journée en demi-teinte, Lara Gut-Behrami reste positive: «Je me sens bien sur mes skis. Je vais emporter cette sensation avec moi à Kranjska Gora». Du côté des autres Suissesses, les résultats sont également décevants. Camille Rast termine 17e, Wendy Holdener, affaiblie par un refroidissement, se classe 21e, et Simone Wild finit 24e. Toutes accusent un retard de plus de 2,75 secondes sur la gagnante.

Si cette journée à Semmering ne restera pas gravée comme un moment fort de sa carrière, Lara Gut-Behrami, fidèle à son caractère, semble déjà tournée vers ses prochaines courses, animée par l’envie de briller à nouveau.