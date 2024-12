Le Fribourgeois Alexis Monney s'impose à Bormio

Le Fribourgeois s'est imposé à Bormio. Photo: AFP

Blick Sport

Après le doublé réalisé à Val Gardena, l'équipe de Suisse de descente a réédité sa performance à Bormio. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Marco Odermatt qui s'est imposé, mais le jeune Alexis Monney. Celui-ci a devancé Franjo von Allmen, lui aussi auteur d'un très beau parcours, de +0.24. Il a par la même occasion mis fin à une attente de 41 ans pour voir un Fribourgeois remonter sur un podium de Coupe du monde après Jacques Lüthi en 1983.

Le Canadien Cameron Alexander qui complète lui le podium (+0.72). Devant sur une bonne partie du parcours, Marco Odermatt a frôlé la catastrophe dans la quatrième portion du parcours et a perdu beaucoup de temps. Le Nidwaldien a su se reprendre pour finalement atterrir à la 5e place, 0.01 derrière l'Italien Mattia Casse.

Six Suisses dans le top quinze

Derrière, Justin Murisier, trop direct sur le haut malgré une partie technique qu'il affectionne, s'est classé sixième, à +0.81. Marco Kohler, devant une bonne partie de la course, a finalement terminé 9e (+1.17). Stefan Rogentin a lui fini à la 11e place (+1.55).

A noter que Lars Rösti n'est pas passé loin de la catastrophe au même endroit, et de la même manière, que Cyprien Sarrazin ce vendredi. Mais c'est finalement et fort heureusement plus de peur que de mal pour le Bernois qui a pu rejoindre l'aire d'arrivée sur ses skis. Et cela malgré la décision des organisateurs de raboter une seconde fois le saut qui a mis à mal le skieur français et donc le Suisse.