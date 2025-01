Le chaos à 50 millions d'euros continue pour le Barça

Dani Olmo ne figure plus sur la liste des joueurs du Barça. Le risque est grand que cela reste pour les six prochains mois.

1/7 Dani Olmo pourra-t-il à nouveau enfiler le maillot du Barça? Photo: IMAGO/IPA Sport

Simon Strimer

C’est une situation embarrassante pour le FC Barcelone. Dani Olmo (26 ans), l’un des transferts phares de l’été, ne peut toujours pas jouer en ce début d’année. Lors de la victoire nette 4-0 des Catalans face à Barbastro (quatrième division) en 16e de finale de la Copa del Rey, l’international espagnol est resté sur le carreau. Non pas à cause d’une blessure ou d’un choix tactique, mais parce qu’il ne figure toujours pas parmi les joueurs enregistrés pour la compétition.

La Liga persiste et refuse sa licence

Quelques heures avant le coup d’envoi, la Liga et la Fédération espagnole de football ont à nouveau annoncé que la licence d’Olmo pour la deuxième partie de la saison était rejetée. Une décision qui met le Barça dans l’embarras. En effet, en août dernier, le club catalan avait déboursé plus de 50 millions d’euros pour arracher le milieu offensif au RB Leipzig. Cinq mois plus tard, il se retrouve donc dans une impasse juridique.

Le problème? Le Barça n’a pas respecté les régulations salariales imposées par la Liga, entraînant l’échec de l’enregistrement du joueur. Ce blocage pourrait même ouvrir la porte à une situation ubuesque. Selon les règlements, Olmo pourrait être libéré de son contrat, puisqu’il n’a pas été correctement enregistré.

Un joueur fidèle, mais pour combien de temps?

Dani Olmo, formé à la Masia, a réaffirmé son attachement au Barça. Mais combien de temps cette fidélité pourra-t-elle durer si la situation ne se débloque pas? Les derniers rebondissements montrent l’ampleur du casse-tête. Bien que le Barça ait assaini sa situation financière en vendant les droits sur les loges VIP du Camp Nou en cours de rénovation, la Liga et la Fédération espagnole estiment que cela ne suffit pas.

Le règlement stipule qu’un joueur ne peut pas être enregistré deux fois pour le même club au cours d’une même saison. Cette interprétation bloque également l’enregistrement de Pau Víctor (23 ans), autre recrue estivale venue de Gérone.

Bataille juridique à venir

Face à cette situation, le Barça a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux, selon l’expert en football Fabrizio Romano. Le club espère ainsi obtenir gain de cause pour Dani Olmo et Pau Víctor. En attendant, la frustration grandit.

Olmo, qui a brillé lors du dernier Euro en marquant en huitième, quart et demi-finale, pourrait être contraint de rester sur la touche jusqu’à la fin de la saison. Si la justice ne tranche pas en sa faveur, le Barça pourrait voir partir l’un de ses joueurs les plus prometteurs... et gratuitement en plus.

Ce feuilleton administratif pourrait donc avoir des conséquences sportives et économiques lourdes pour un club déjà fragilisé par ses dettes et ses difficultés à respecter les règles imposées par la Liga.