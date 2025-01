La rédaction football de Blick livre ses pronostics pour l'année 2025 et se demande notamment qui soulèvera le trophée le plus convoité du football européen: la Champions League. Et, en bonus, évalue les chances de Lugano de gagner la Conference League.

Qui va soulever le trophée en mai prochain à Munich? Photo: keystone-sda.ch

La rédaction football

Qui va succéder au Real Madrid? Et, en bonus, jusqu'où va aller Lugano en Conference League, alors que les Tessinois sont déjà qualifiés pour les 8es?

Tim Guillemin, journaliste à Blick

Les fans de l'Inter peuvent-ils se préparer à revivre ce moment? Pour Tim Guillemin, c'est un grand oui. Photo: imago sportfotodienst

Mon coeur me pousse à choisir le Paris Saint-Germain, car le symbole serait magnifique et, pour moi, ferait du bien au football. La leçon serait exemplaire: après avoir tout misé sur trois individualités qui ne défendent pas et ne pensent qu’à leur gueule (je mets Neymar un peu à part, au moins lui aidait ses coéquipiers par moments), le PSG gagnerait enfin la Champions League en mettant le collectif avant tout. Même si ce n’est pas mon club préféré, le fait d’avoir changé de projet et de s’être débarrassé du boulet Mbappé mériterait pour moi que le PSG aille au bout. Ce serait une belle histoire, mais je dois dire que j’y crois peu, malheureusement.

Mon favori, si j’écoute ma raison? Cette année, j’y vais pour l’Inter. Une équipe équilibrée, avec du talent dans toutes les lignes et l’état d’esprit pour aller jusqu’au bout. Bien sûr que ça me ferait mal que cette équipe gagne sans Edin Dzeko, mais je l’ai dit: ce choix évacue les sentiments. C’est le cerveau qui parle (je risque de regretter cette phrase, je sais).

Pour Lugano, cela dépendra du tirage bien sûr, mais je vois un magnifique quart de finale avec une défaite héroïque contre une équipe bien plus forte, du type Chelsea ou Vitoria Guimaraes. Sinon, en bonus, je vous offre le premier vainqueur de la Coupe du monde des clubs: Chelsea.

Raoul Savoy, entraîneur professionnel

La Champions League est pour Liverpool cette année, assure Raoul Savoy. Photo: AFP

Difficile d'y voir clair avec cette nouvelle version, qui va certainement nous réserver des surprises! On voit déjà maintenant des équipes comme Manchester City et le Paris Saint-Germain qui sont en difficulté... et même le Real Madrid n'est pas encore du bon côté! Donc, si je dois choisir un vainqueur aujourd'hui, je miserais sur l'état de forme et donc je vais aller pour Liverpool. S'ils maintiennent cette cadence, ce dont je les crois capables, ils sont mes favoris.

Lugano a réussi l'exploit de terminer dans le top 8 et, s'ils évident les clubs portugais et italiens contre lesquels nous les Suisses on peine toujours, je leur prédis un quart de finale.

Bastien Feller, journaliste à Blick

Selon Bastien Feller, Mohamed Salah pourra soulever une deuxième Ligue des champions en juin. Photo: Getty Images

Déjà qu'il était difficile de voir venir le Real Madrid la saison dernière, le nouveau format rend les pronostics encore plus compliqués. Alors qu'on donnait en janvier dernier nos favoris une fois la phase de groupes terminée, là, il restera encore deux rencontres à disputer. Manchester City ou le Paris Saint-Germain, pour ne citer qu'eux, pourraient prendre la porte fin janvier. Une équipe semble toutefois être bien armée, tant individuellement que collectivement, pour soulever le trophée à Munich début juin: Liverpool. Surtout que la Premier League semble déjà lui tendre les bras et pourrait rapidement devenir une affaire classée.

Arrivé cet été à Anfield pour remplacer Jürgen Klopp, Arne Slot a effectué quelques ajustements efficaces, retrouvé certains joueurs comme Cody Gakpo ou Mohamed Salah, et dispose d'une équipe qui parait maintenant imbattable.

Quant à Lugano, avec Pafos, Celje, Omonia Nicosie et Apoel Nicosie comme adversaires potentiels en huitième de finale, je les vois se qualifier pour les quarts et s'y incliner face à la Fiorentina.