Mario Balotelli va-t-il découvrir un douzième club en carrière?

Mario Balotelli évoluera-t-il bientôt sous le soleil mexicain? Photo: Getty Images

Blick Sport

De retour en Italie du côté du Genoa fin octobre, Mario Balotelli pourrait bien déjà quitter la Serie A. En effet, la Gazzetta dello Sport fait état d'un intérêt du club mexicain de Cruz Azul pour l'ex-international italien et d'un contrat d'une valeur de deux millions d'euros à la clé. .

Un départ que le club génois, actuellement 13 de première division italienne, ne verrait probablement pas d'un mauvais œil puisque l'attaquant n'est de loin pas parvenu à son imposer dans l'effectif de Patrick Vieira. En effet, le technicien français ne semble pas compter du tout sur un «Super Mario» n'a pris part qu'à six parties sur neuf possibles depuis sa signature. En tout et pour tout, le joueur passé notamment par l'Inter Milan, Liverpool et Manchester City n'a même passé que 56 minutes sur les terrains avec aucun but et aucune passe décisive à la clé.

L'Italien ne s'est pas montré à la hauteur

L'on est donc loin de la prophétie faite par Mario Balotelli lui-même alors que des rumeurs de retour en Italie se faisaient insistantes. «Je vais te démonter cette Serie A», annonçait-il dans l'émission «Vox to Box» sur Twitch à la mi-octobre.

Alors, l'ancien attaquant du FC Sion, aujourd'hui âgé de 34 ans, découvrira-t-il un douzième club dans sa carrière professionnelle? Réponse dans les prochaines semaines.