Rikard Franzen et Yorick Treille, le duo d'entraîneurs à la tête du GSHC. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Yorick Treille a subi sa première défaite en tant qu'entraîneur en chef du GSHC, ce samedi à Langnau, et c'est peu dire que le technicien français n'a pas apprécié ce qu'il a vu à l'Ilfis, où les Grenat se sont inclinés 3-0 face à une équipe meilleure qu'eux. «Notre prestation a été insuffisante pour prendre trois points ici ce soir. Je pense que Langnau a mérité sa victoire. Il nous a manqué de l'énergie et de la discipline», a grincé le nouveau technicien des Aigles, qui ne voulait pas faire trop de grandes phrases à chaud dans la froideur de la patinoire de l'Emmental.

«Je n'ai pas d'explication à vous apporter à l'instant précis, quelques minutes après la rencontre. On était dans le match, on a tenu le score, mais on a pris trop de pénalités et elles nous ont fait mal. On prend les deux premiers buts en infériorité numérique, c'était évitable. On doit trouver une manière d'être plus disciplinés», a appuyé Yorick Treille, qui a constaté, comme tout le monde, que Genève n'arrivait pas à enchaîner deux bons résultats cette saison.

Dimanche à 15h45, Genève-Langnau!

«Notre premier match de l'année, à la maison contre Bienne, a été satisfaisant. On voulait reproduire notre prestation et on ne l'a tout simplement pas fait. Maintenant, il faut passer au match suivant», a encore dit l'entraîneur du GSHC, le regard déjà tourné vers dimanche aux Vernets pour la réception de... Langnau! «On veut notre revanche! C'est rare dans le calendrier d'avoir le même adversaire dès le jour suivant, donc c'est clair que c'est le sentiment qui doit nous animer, devant notre public.»

Marc-Antoine Pouliot et Servette ont peiné à approcher du but de Stéphane Charlin. Photo: keystone-sda.ch

Arnaud Jacquemet était d'accord avec son entraîneur sur à peu près tout, notamment sur le fait que les Tigres avaient mérité de l'emporter. «On ne va pas se cacher, on n'a pas eu de grandes occasions, mais eux non plus n'en ont pas eu des immenses, mis à part le penalty en fin de premier tiers. Ensuite, on a pris des pénalités, ils marquent sur deux power-play et on a manqué d'énergie pour revenir. Oui, on perd le match sur les situations spéciales, mais ils nous ont aussi empêchés de développer notre jeu comme on le souhaitait. On a le résultat qu'on mérite», expliquait l'expérimenté défenseur, désireux lui aussi de prendre sa revanche sur les Emmentalois dès dimanche.

Arnaud Jacquemet: «On n'est pas guéris»

«On devra prendre moins de pénalités, mettre plus d'énergie dans ce qu'on fait, créer plus offensivement. Ils nous ont empêchés d'approcher du slot, c'est à nous de nous battre pour venir là, devant le gardien. On devra peut-être jouer plus simple, mettre des pucks en direction du goal. Ce soir, on n'a pas trop mal commencé, mais on peut donner plus. Et puis après, faire attention aux pénalités pour conserver de l'énergie en fin de match quand on en a besoin», continue Arnaud Jacquemet, qui ne veut pas dramatiser, mais place ses coéquipiers et lui devant leurs responsabilités.

«On a montré de bonnes choses aujourd'hui aussi, mais il faut être clair: on n'est pas guéris. Ça ne va pas venir du jour au lendemain comme ça, sous prétexte qu'une personne est partie. On l'a toujours dit: les fautifs, c'est nous, dans le vestiaire. Il faut continuer à travailler et amener une nouvelle énergie.» Dès ce dimanche aux Vernets, 15h45, après une courte nuit de sommeil, le car des Aigles étant arrivé aux alentours de 2h à Genève ce dimanche matin.