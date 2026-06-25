DE
FR

Lors des Européens
Simon Ehammer s'alignera à la longueur à Birmingham

Simon Ehammer a tranché. L'Appenzellois s'alignera au saut en longueur lors des championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août), a-t-il annoncé jeudi sur son compte Instagram.
Publié: il y a 12 minutes
1/2
Simon Ehammer préfère s'aligner sur la longuer à Birmingham.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«En raison de la programmation, il n'est tout simplement pas possible de disputer le concours de la longueur ainsi que le décathlon», explique Simon Ehammer. «J'aimerais relever les deux défis, mais nous avons dû choisir la discipline qui m'offre la meilleure opportunité de performer au très haut niveau.»

La décision n'a pas été facile à prendre. Comme le rappelle le champion du monde 2026 - et recordman du monde - de l'heptathlon en salle, il est le meilleur performeur mondial de l'année tant à la longueur (8m51) qu'au décathlon (8778 points), des records de Suisse qu'il a établis à la fin mai dans le cadre du meeting de Götzis.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Simon Ehammer avait déjà fait le même choix lors des JO 2024 puis des Mondiaux 2025, sans succès puisqu'il a dû se contenter du 4e rang à la longueur dans ces deux événements. Il a néanmoins déjà glané deux médailles de bronze à la longueur sur la scène internationale en plein air, aux Mondiaux 2022 et aux Européens 2024.

A Birmingham, «mon objectif sera simple: me battre pour le titre européen et ramener à la maison le seul métal qui manque encore à ma collection», explique encore le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon. «Mais je ne cacherai pas le fait que ça me fait mal de ne pas pouvoir m'aligner sur le décathlon en tant que no 1 de l'année.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus