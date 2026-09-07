L'équipe de Suisse de handbike brille aux Mondiaux de paracyclisme à Huntsville, remportant 4 nouvelles médailles. Sandra Fuhrer conserve son titre, Fabian Recher prend l'argent, tandis que Micha Wäfler et Celine van Till décrochent le bronze.

Quatre médailles pour la Suisse aux Mondiaux de paracyclisme

Quatre médailles pour la Suisse aux Mondiaux de paracyclisme

L'équipe de Suisse de handbike a remporté quatre médailles lors de la troisième journée de compétition des Championnats du monde de paracyclisme à Huntsville dimanche. Sandra Fuhrer a défendu son titre avec brio, tandis que Fabian Recher a décroché l'argent et que Micha Wäfler et Celine van Till ont remporté le bronze.

Encore une chance de médaille

Sandra Fuhrer a de nouveau décroché le titre de championne du monde dans la course sur route. La Glaronnaise a dû s’arrêter brièvement pendant la course après une collision avec une concurrente, mais elle est revenue en tête après une belle remontée.

Fabian Recher a remporté la médaille d’argent. Le Bernois avait initialement franchi la ligne d’arrivée en troisième position, mais il a été reclassé deuxième après que l’Autrichien Thomas Frühwirth a été rétrogradé pour une faute de course.

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Micha Wäfler a décroché la médaille de bronze dans sa catégorie, sa deuxième médaille aux Mondiaux. Celine van Till a également terminé troisième, bien qu’elle ait chuté lors du sprint final après un contact avec une concurrente.

Dans la nuit de lundi à mardi, heure suisse, les Championnats du monde de paracyclisme s’achèveront dans l’État américain de l’Alabama avec les courses sur route. Dans la catégorie C2, la Zurichoise Flurina Rigling compte bien défendre avec succès son titre de championne du monde.