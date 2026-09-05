Celine van Till défend victorieusement son titre du clm

Céline van Till triomphe à nouveau: la Genevoise remporte son quatrième titre mondial en tricycle contre-la-montre aux Championnats du monde de paracyclisme en Alabama. Elle s'impose avec 25 secondes d'avance sur la Danoise Emma Lund.

ATS Agence télégraphique suisse

Céline van Till a défendu avec succès son titre de championne du monde du contre-la-montre lors de la première journée des Mondiaux de para-cyclisme à Huntsville en Alabama. Il s'agit même de son quatrième sacre mondial consécutif dans la discipline en tricycle.

«Ce fut une course difficile, mais je pense avoir bien géré mes efforts pour ne pas m'épuiser», a déclaré Céline van Till, citée dans un communiqué de Swiss Paralympic. Vendredi, elle s'est imposée avec 25'' d'avance sur sa dauphine, la Danoise Emma Lund.

La Suisse a décroché deux autres médailles lors de cette journée inaugurale, en handbike. La Glaronnaise Sandra Fuhrer et le Bernois Micha Wäfler ont tous deux obtenu une médaille d'argent en contre-la-montre.