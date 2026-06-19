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Longo Borghini reste en jaune
Zoe Bäckstedt s'impose à Bad Ragaz

Zoe Bäckstedt s'est imposée au sprint lors de la 3e étape du Tour de Suisse féminin à Bad Ragaz. Elisa Longo Borghini conserve la tête, pendant que Marlen Reusser remonte à 55 secondes au général.
Publié: il y a 36 minutes
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Zoe Bäckstedt a enlevé la troisième étape au sprint, à Bad Ragaz.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

La Britannique Zoe Bäckstedt a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Suisse féminin, qui se disputait autour de Bad Ragaz sur 120 km. L'Italienne Elisa Longo Borghini reste en tête du général, dans lequel la Bernoise Marlen Reusser pointe désormais à 55''.

Marlen Reusser reprend deux secondes

Victime la veille d'une erreur de parcours qui lui avait coûté de précieuses secondes, Marlen Reusser a récupéré vendredi deux secondes sur Longo Borghini dans des sprints intermédiaires. La championne du monde du contre-la-montre a rallié l'arrivée avec 1'11 de retard avant d'être reclassée dans le même temps que le peloton.

Marlen Reusser, qui avait perdu 47 secondes jeudi à Locarno, semble en mesure d'inverser la tendance samedi dans son exercice de prédilection sur les 23,7 km d'un chrono d'Aarburg fait pour elle. Mais, si elle parvient à ses fins, pourra-t-elle tenir le choc dimanche lors de l'étape-reine à Villars-sur-Ollon?

Steffi Häberlin troisième du général

La Britannique Zoe Backstedt s'est quant à elle montrée la plus rapide à Bad Ragaz au terme d'une étape qui était promise aux sprinteuses, devançant l'Américaine Lily Williams (2e) et la Belge Shari Bossuyt (3e). Meilleure Suissesse sur la ligne, Jasmin Liechti a surpris en se classant au 5e rang.

Deuxième du classement général jeudi soir, la Britannique Lauren Dickson a par ailleurs été victime d'une chute et a été contrainte à l'abandon. La championne de Suisse Steffi Häberlin a ainsi gagné un rang pour se retrouver 3e du général à 54'' de Longo Borghini, juste devant Marlen Reusser.

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