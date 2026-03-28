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Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Neuchâtel UC a comme prévu remporté la Coupe de Suisse pour la quatrième fois de suite. A Winterthour, les championnes de Suisse ont battu Aarau, formation de LNB, 3-0 (25-19 25-19 25-21).
Publié: il y a 44 minutes
Neuchâtel UC a conquis une quatrième Coupe de Suisse consécutive
Photo: manuel geisser
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Neuchâteloises n'ont pas vraiment été mises en danger par leurs adversaires, déjà fort heureuses de s'être hissées en finale. Mais les Argoviennes ont quand même livré une résistance méritoire.

La différence de niveau était toutefois trop importante pour qu'une surprise puisse se produire. Même avec pas mal de déchet au service notamment, le NUC a conquis la cinquième Coupe de Suisse de son histoire: un succès idéal avant d'affronter Kanti Schaffhouse en finale des play-off dès le lundi de Pâques.

Amriswil le plus fort

Chez les messieurs, Amriswil s'est imposé en battant Näfels 3-1 (25-17 21-25 25-18 25-20) en finale. C'est le dixième succès du club thurgovien dans cette épreuve et le troisième consécutif.

Le champion de Suisse en titre a fait fort lors du quatrième set. Mené 16-10, Amriswil a réussi un spectaculaire retournement de situation pour empocher le trophée et s'éviter une cinquième manche. Les deux équipes se retrouveront dès samedi prochain en finale des play-off.

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