Tadej Pogacar dans un fauteuil lors du contre-la-montre

Le contre-la-montre individuel entre Loudenvielle et Peyragudes a vu Tadej Pogacar réaliser une nouvelle démonstration. Le Slovène s'envole encore davantage au général du Tour de France.

Tadej Pogacar s'est envolé au contre-la-montre du Tour de France. Photo: AFP

Blick Sport

Au lendemain de sa démonstration sur les hauteurs de Lourdes, Tadej Pogacar a confirmé lors du contre-la-montre individuel disputé dans les Pyrénées. Lors de cette seconde étape dans la chaîne de montagne, le Slovène a repris encore 36 secondes sur Jonas Vingegaard, parti deux minutes devant lui de Loudenvielle.

Avec le maillot jaune sur le dos, le dominateur de ce Tour de France n'a jamais laissé de place au suspense puisqu'il était déjà en tête lors du premier temps intermédiaire et n'a cessé d'augmenter son avantage sur son rival danois. Grâce à cette nouvelle victoire d'étape – la 4e depuis le début du Tour –, Tadej Pogacar possède désormais 4'07'' d'avance au classement général sur Jonas Vingegaard.

Remco Evenepoel, troisième avant cette étape, est lui relégué à plus de six minutes de l'intouchable No 1 de ce Tour de France. Le Belge s'est même fait dépasser par Vingegaard parti deux minutes derrière lui. Il conserve toutefois sa place sur le podium pour un souffle, mais concède 7'24'' sur la première place. Silvan Dillier a terminé meilleur suisse de cette étape. L'Argovien a terminé son ascension en 28'51''.

Les forçats du bitume ne s'arrêtent pas après cet effort individuel. La 14e étape du Tour de France, samedi, propose un retour à Superbagnères, 36 ans après, au terme d'un «marathon en montagne» pour cette troisième et dernière journée dans les Pyrénées. C'est un sacré défi qui attend le peloton au départ de Pau pour une étape de 182 km à 4950 m de dénivelé positif et quatre grandes ascensions dont deux hors-catégorie.

Un marathon en montagne

«Un marathon en montagne», résume Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours, sachant que la météo pourrait rajouter à la difficulté avec de la pluie et des températures fraîches annoncées.

Après 70 km plutôt plats, les coureurs escaladeront le vénérable Tourmalet par Luz-Saint-Sauveur (19 km à 7,4%), puis le col d'Aspin en passant par Payolle (5 km à 7,6%), le col de Peyresourde (7,1 km à 7,8%) et enfin la montée finale de Luchon-Superbagnères (12,4 km à 7,5%), où les favoris devraient s'expliquer.

Le parcours a été conçu sur le modèle de l'édition 1986, une étape rentrée dans la légende du Tour, où Bernard Hinault, à l'attaque face à son coéquipier Greg LeMond, s'était effondré dans l'ascension finale. Le Tour y est passé une dernière fois en 1989 pour la victoire de Robert Millar, devenue Philippa York.