La série est triste: 105 étapes sans victoire suisse sur le Tour de France. Quatre coureurs ont encore neuf chances chacun de mettre fin à cette période de disette. Blick se penche sur leurs perspectives et leur état de forme.

1/5 Marc Hirschi est le dernier Suisse à avoir remporté une étape du Tour. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Quand l'attente prendra-t-elle fin? Cela fait maintenant 105 étapes qu’aucun coureur suisse n’a levé les bras sur le Tour de France. Près de cinq ans se sont écoulés depuis le triomphe de Marc Hirschi à Sarran. Il reste neuf occasions de briser cette série noire. Stefan Bissegger, victime d’une chute, a été éliminé depuis longtemps. Quatre cyclistes suisses sont encore en lice. Comment s’en sont-ils sortis jusqu’ici ? Et ont-ils encore une chance de briller ? Blick a mené l’enquête et fait le point

Marc Hirschi: «J'ai encore de l'espoir»

L’étoile de Marc Hirschi s’est révélée lors du Tour de France 2020. Depuis, le Bernois a signé 23 autres succès professionnels — mais jamais un exploit du même calibre. Discret depuis le départ de ce Tour, il s’est fait très rare sur les douze premières étapes. «J’ai toujours l’espoir que ça s’ouvre», confie-t-il. Mais cet espoir est-il réellement fondé? Du côté de son équipe Tudor Pro Cycling, pas de pression. «Nous sommes là pour aider Marc», assure le patron, Fabian Cancellara. En haute montagne, Marc Hirschi n’a sans doute aucune carte à jouer. Il mise sur les étapes vallonnées. «Quand il s’agit de gagner, il me manque encore quelque chose», reconnaît-il sans détour. Légèrement enrhumé au début du Tour, mais désormais en pleine forme, le Bernois peut compter sur un cador: l’Australien Michael Storer, atout numéro 1 de l’équipe.

Fabian Lienhard: comme en ski nautique

«J'ai enfin réussi à participer au Tour», a plaisanté le Zurichois au départ du Tour à Lille. A 31 ans, il participe à son premier Tour de France. «Le niveau est énorme. Même dans les étapes de plaine, c'est comme le ski nautique: Si tu lâches la corde une seule fois, tu es éliminé», s'est étonné le coureur Tudor. Selon lui, il a encore de l'essence dans le réservoir et l'équipe a toujours faim.

Mauro Schmid: sa force est aussi sa faiblesse

Jamais ces dernières années un Suisse n'a été aussi proche d'une victoire d'étape que Mauro Schmid lors de la onzième étape. L'homme du VC Steinmaur a roulé toute l'étape à l'avant et a finalement échoué de peu dans un sprint à deux. «Je peux quand même être satisfait et je n'ai rien à me reprocher», a-t-il estimé.

En effet, le double champion suisse (route et contre-la-montre) n'est pas seulement le meilleur Suisse du Tour, mais aussi de toute l'année 2025. Le «problème» de Mauro Schmid: il sait tout bien faire, mais n'est nulle part un coureur de classe mondiale - ni en montagne, ni en contre-la-montre, ni dans les classiques. Mauro Schmid est cependant intelligent, reste toujours serein et n'abandonne jamais.

Silvan Dillier: il vaut de l'or

Quand Silvan Dillier parle de victoires, il ne pense pas aux siennes — mais à celles de son équipe, Alpecin-Deceuninck. Rien d’étonnant: l’Argovien n’a plus levé les bras depuis quatre ans. Mais cela ne veut pas dire qu’il est moins bon. Bien au contraire. Silvan Dillier est un équipier modèle, un rouage essentiel dans le succès des superstars Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen. «Le Tour est extrêmement positif jusqu’ici», se réjouit-il. Dans l’ombre des vainqueurs, Silvan Dillier continue de briller à sa manière.