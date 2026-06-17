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Le Slovène impérial au Tour de Suisse
Tadej Pogacar écrase déjà la concurrence

La première étape du Tour de Suisse, disputée en Italie autour de Sondrio, a souri à Tadej Pogacar. Le patron du cyclisme mondial s'est échappé en solo à plus de 70 km de l'arrivée.
Publié: il y a 11 minutes
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Tadej Pogacar s'est imposé sur la première étape du Tour de Suisse.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Comme au Tour de Romandie fin avril, le Slovène Tadej Pogacar s'est emparé mercredi du maillot de leader du Tour de Suisse dès la première étape, grâce à un numéro solitaire magistral autour de Sondrio (Italie).

Venu sur la course à étapes avec le double objectif d'ajouter le Tour de Suisse à son palmarès et de fignoler sa préparation pour le Tour de France, «Pogi» a attaqué à la moitié des 144 km du tracé, à l'entame de l'ascension du col de Triangia.

A l'exception de l'Équatorien Richard Carapaz, deuxième sur la ligne après être sorti seul du groupe de poursuivants à 50 km de l'arrivée, le reste du peloton est resté spectateur face à la domination écrasante de l'ogre slovène.

Échappé un peu plus tard, l'Italien Andrea Bagioli a terminé sur le podium de cette première étape. Pogacar compte désormais dix victoires en douze jours de course cette saison, dont quatre sur le récent Tour de Romandie, sans forcer plus que ça.

Cette 89e édition du Tour de Suisse, ramenée de huit à cinq jours pour assurer l'avenir financier de l'épreuve, se poursuit jeudi avec une nouvelle étape pour puncheurs de 157,7 km autour de Locarno.

Il y aura ensuite samedi un contre-la-montre individuel de 23,7 km plutôt plat, avant l'étape-reine du dernier jour à Villars-sur-Ollon avec 4200 mètres de dénivelé positif en seulement 150 kilomètres et la triple ascension du col de la Croix.

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