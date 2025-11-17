Dernière mise à jour: il y a 20 minutes

Dans son film «She Who Flies», la star gruérienne Mathilde Gremaud livre un aperçu de sa carrière: des succès éclatants aux moments les plus compliqués, lorsque toute l'attention disparaît. Un regard honnête sur la pression, la motivation et la femme derrière le sport.

La star du freestyle Mathilde Gremaud se raconte dans un film intimiste

1/7 Mathilde Gremaud parle de carrière, de pression et de liberté dans le sport lors de la première de son film. Photo: AMATO ROMINA

Joël Hahn

Mathilde Gremaud (25 ans) est l’une des freeskeuses les plus titrées de la planète. Dans le nouveau documentaire She Who Flies, la Gruérienne se raconte: des triomphes, des titres mondiaux et des médailles olympiques… aux périodes où tout le monde semble détourner le regard. «J’ai dû apprendre ce qu’il se passe quand tu touches le sommet… puis que tu te retrouves seule», confie-t-elle. Les projecteurs sont éblouissants, mais bien plus fugaces qu’on l’imagine.

Le plaisir avant tout

Le film rappelle aussi à quel point l’amusement reste essentiel dans ce sport. «Le fun, c’est vraiment ce qui nous définit», insiste Mathilde Gremaud. Même après tant d’années au plus haut niveau, elle s’efforce de préserver cette légèreté. Elle peut compter sur le soutien de son entourage — en particulier celui de Valentina Höll (Autriche, 23 ans), sa partenaire et star autrichienne de VTT de descente: «Elle comprend ma vie et son intensité. Sans elle, ce serait encore plus dur.»

Mathilde Gremaud tente de faire abstraction des attentes extérieures pour se recentrer sur elle-même. «La pression venant de l’extérieur est finalement plus facile à gérer que celle qu’on se met soi-même», avoue-t-elle. Son moteur? Sa passion. Pas le regard du public.

L'histoire doit sonner vrai

Après des hivers survoltés, beaucoup d’athlètes ont du mal à rester motivés. La Fribourgeoise aussi a connu des creux. «C’est un processus: j’ai appris de ces phases-là», dit-elle. Les vacances en famille et les allers-retours entre Suisse, Autriche et Italie l’aident à se vider la tête. «Quand tu quittes les sommets, il faut réapprendre à te recentrer.»

Le documentaire montre toutes ces nuances: les blessures, la perte de sa tante, la solitude après les victoires. Mathilde Gremaud a participé activement au film: «Si je raconte mon histoire, je dois être prête à parler de tout. Sinon, elle sonne faux.»

La pression, cette invitée permanente

Malgré les hauts et les bas, la skieuse de 25 ans garde l’appétit. «J’ai hâte de l’hiver, des compétitions, de nouveaux tricks. Et d’une vie où la pression ne dicte pas tout», sourit-elle. Pour elle, la liberté ne se résume pas à la performance: c’est aussi un équilibre intime. «Le ski, c’est ce que je suis.»

Avec She Who Flies, Mathilde Gremaud offre bien plus qu’une plongée dans le monde du freestyle: elle ouvre une fenêtre sur l’âme d’une athlète qui a appris à savourer ses succès, accepter ses échecs et rester fidèle à elle-même.