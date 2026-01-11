DE
FR

Le patineur en grande forme
Ilia Malinin impressionne encore à un mois des JO

Le jeune prodige Ilia Malinin, 21 ans, a décroché samedi à St. Louis un quatrième titre consécutif de champion des Etats-Unis, confirmant son statut de favori pour l'or en patinage aux Jeux de Milan-Cortina en février.
Publié: 07:12 heures
Ilia Malinin a impressionné les observateurs lors des championnats des Etats-Unis
Photo: Jeff Roberson
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le prodige Ilia Malinin a conquis samedi à St. Louis un quatrième titre consécutif de champion des Etats-Unis. Il sera bien l'immense favori pour l'or olympique dans un mois aux Jeux de Milan-Cortina.

Double champion du monde en titre, double vainqueur de la finale du Grand Prix, Malinin (21 ans) avait manqué de peu une sélection pour les Jeux de Pékin en 2022. Il règne depuis sur le patinage mondial, et a réussi une nouvelle démonstration à St. Louis, remportant la compétition avec un total de 324.88 points, plus de 57 points devant le deuxième Andrew Torgashev.

Ilia Malinin est le premier patineur, et à ce jour le seul, à maîtriser le quadruple axel, le saut le plus difficile, qu'il a réussi à trois reprises lors de son programme libre samedi. «Je n'étais pas certain de ce que je devais faire, j'ai décidé de ne prendre aucun risque, de jouer la sécurité, car je sais que je vais sûrement devoir recommencer dans quelques semaines», a-t-il déclaré à la presse américaine.

