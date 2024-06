Le Bernois Dominique Aegerter tremble pour son avenir en Superbike

1/5 Ce n'est pas encore la saison de Dominique Aegerter en Championnat du monde Superbike.

Matthias Dubach

A 33 ans, Dominique Aegerter s'assied toujours sur le podium. Au détail près que cette saison, il ne l'est que dans le championnat suisse. La star de la moto originaire de Rohrbach (BE) a adouci sa longue pause de deux mois dans son championnat du monde de Superbike en faisant une incursion dans le championnat de Supermoto à Lignières. Il y a immédiatement remporté la victoire dans la catégorie la plus élevée.

Dans le championnat du monde Superbike, la catégorie reine des machines, Dominique Aegerter se trouve en revanche à l'aube de semaines décisives. Il en va de son avenir: son contrat avec Yamaha expirant à la fin de l'année.

En 2024, le Bernois de l'écurie italienne GRT n'a jamais pu renouer avec le succès de sa saison de rêve de 2023. Il avait alors pu fêter ses premiers podiums en Superbike. En raison d'une infection durant l'hiver, Dominique Aegerter a manqué pratiquement tous les essais, n'a jamais vraiment pris son envol et occupe la 10e place du championnat du monde. Meilleur résultat individuel: une 6e place qui fait de lui le troisième meilleur pilote Yamaha (il rêvait de la première place). Le fait que le sextuple champion du monde Jonathan Rea, nouvelle star de Yamaha, n'occupe que la 14e place du championnat du monde n'est qu'une maigre consolation pour Aegerter.

Grosse frustration après deux pannes de moteur en deux jours

Dominique Aegerter le sait: Il a besoin de résultats auprès de Yamaha pour un nouveau contrat ou, le cas échéant, pour être engagé ailleurs. La pression augmente, comme le montre le week-end à Misano. Le Bernois, frustré, frappe sur sa moto lorsqu'elle s'arrête avec une panne de moteur. La deuxième en deux jours. «Avec toute l'adrénaline, j'étais très en colère», dit-il à propos de sa réaction. Mais Yamaha n'apprécie pas non plus la situation. Deux des six moteurs disponibles par saison ont été détruits. Le manager de l'écurie, Andrea Dosoli, déclare à «speedweek.com»: «Les problèmes techniques sont surprenants, nous nous excusons auprès de Dominique et de son équipe pour cela.»

Mais quel est l'intérêt pour Dominique Aegerter si Yamaha fait éventuellement venir Stefano Manzi du championnat du monde Supersport en 2025? Le Suisse tremble pour son avenir. L'âge parle contre lui. Ses deux titres en championnat du monde Supersport sur Yamaha et ses débuts remarquables en championnat du monde Superbike parlent pour lui.

Certes, on dit dans le paddock que Yamaha s'imagine bien poursuivre sa collaboration avec le vétéran. Il faudra pourtant encore attendre quelques semaines ou quelques mois avant qu'un nouveau contrat soit signé. D'ici là, le frère et manager Kevin Aegerter discute aussi avec d'autres équipes. Il déclare à Blick: «Rester chez Yamaha est une priorité. Mais bien sûr, je fais mon travail et je parle aussi avec d'autres équipes de Superbike.» La carrière du Bernois montre qu'il ne met généralement le pied à l'étrier que lorsque son avenir est réglé.