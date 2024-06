Des débuts au GP de Barcelone L'histoire d'amour de Max Verstappen avec l'ex d'un ancien coéquipier

La dixième manche du championnat du monde a été passionnante. Des émotions sur, et en dehors du circuit. En 2016, à Barcelone, Max Verstappen remplaçait son coéquipier Daniil Kvyat. Quatre ans plus tard, le Néerlandais et Kelly Piquet, l'ex de Kvyat, sont en couple.