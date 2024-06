Les violentes insultes de Flavio Briatore à cet ancien champion du monde

Flavio Briatore est de retour en Formule 1.

Personnage haut en couleurs, Flavio Briatore, qui a été exclu du paddock durant plusieurs années, est de retour aux affaires en Formule 1. L'Italien a en effet annoncé son arrivée dans l'écurie Alpine dans le rôle de conseiller exécutif.

Mais cette annonce n'a pas été au goût de tout le monde, et notamment de Damon Hill, champion du monde 1996. «Le retour de Briatore est incroyable et déconcertant pour moi, a commencé par déclarer l'Anglais. Je suis très déçu. Tout le monde m'a dit que Flavio avait une histoire d'idées brillantes dans ce sport, mais qu'apportera-t-il? Est-ce que c'est ce que souhaite Alpine à l’avenir?»

Flavio Briatore bannit par la FIA en 2009

L'homme de 63 ans craint ainsi pour l'avenir de l'écurie française, comme pour celui de la Formule 1. «Il n'est pas tout jeune, même s'il saura peut-être encourager ou donner confiance à l'équipe pour qu'elle prenne des décisions plus audacieuses. Flavio ne se soucie pas des règles. C'est comme ça qu'il a eu des problèmes. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Cette situation m'inquiète. Nous ne voulons pas revenir dans un monde de tricherie qui laisse un mauvais goût dans la bouche.»

Si Flavio Briatore, 74 ans, est connu pour les titres remportés par ses anciens pilotes Michael Schumacher (1994 et 1995 avec Benetton) et Fernando Alonso (2005 et 2006 avec Renault), un autre événement lui colle toutefois à la peau: l'affaire «crashgate». En 2008, l'Italien avait demandé à Nelson Piquet Jr de se crasher délibérément pour faire gagner le Taureau des Asturies, durant le GP de Singapour. L'affaire éclatait à la fin de la saison, grâce aux révélations de l'ancien pilote de l'écurie Renault. Flavio Briatore et Pat Symonds, ancien ingénieur de Renault, ont ensuite été bannis par la FIA en 2009.

La réponse du principal intéressé n'a pas tardé à tomber: «va te faire enc*ler». Nul doute que les deux hommes n'iront pas trinquer à la Formule 1 prochainement.