De vainqueur du Tour de France à sans-abri

2012 a été son année: victoire au Tour de France, or dans le contre-la-montre individuel aux Jeux olympiques de Londres. Douze ans plus tard, Bradley Wiggins a touché le fond.

1/10 La légende du cyclisme Bradley Wiggins vit des temps plus que compliqués.

Yannick Peng

Sans domicile fixe, déclaré insolvable par un tribunal et maintenant la maison dans laquelle son ex-femme vit avec leurs enfants doit être vendue. La légende du cyclisme Bradley Wiggins est au plus bas. Lui qui a gagné des millions, qui a été le premier Britannique à remporter le Tour de France en 2012, qui a décroché cinq médailles d'or olympiques et qui a été fait chevalier en 2013.

«Il a absolument tout perdu. C'est une situation très triste», a déclaré Alan Sellers au «Daily Mail». Selon l'avocat de l'homme de 44 ans, Bradley Wiggins surf de canapé en canapé. «Il est hébergé par ses amis et sa famille. Je ne sais pas où il était hier soir. Je ne sais pas non plus où il va rester ce soir ou demain soir. Il n'a pas d'adresse.»

Dettes d'un million de livres

De temps en temps, lorsqu'il n'a nulle part où aller, l'ancien cycliste peut passer la nuit chez son ex-femme Catherine Wiggins. Leur couple aura duré 18 ans. En 2020, Bradley Wiggins a annoncé leur séparation au public via le réseau social X. Elle n'était pas avertie. L'ancien couple a deux enfants, Ben, âgé de 19 ans, et Isabella, âgée de 17 ans.

Catherine Wiggins vit avec Ben et Isabella dans une maison du comté de Lancashire. Un déménagement obligé est imminent. La maison familiale, appartenant également à l'ancien cycliste professionnel, doit être vendue en raison de sa situation critique: une montagne de dettes qui s'élèverait à près d'un million de livres (l'équivalent d'environ 1,1 million de francs). L'imbroglio financier s'est déclenché après sa retraite en 2016. Ses cinq médailles d'or olympiques pourraient également être mises en vente.

Un camping-car VW rempli de déchets

Catherine Wiggins a déclaré au Daily Mail: «Vous avez aimé cette personne à un moment donné. Cela ne s'évapore pas comme ça. Ma principale préoccupation a toujours été de savoir s'il allait bien. Quoi qu'il arrive, il est le père de mes enfants. Moi-même, je ne sais pas toujours où il dort.»

Apparemment, il a également passé quelques nuits dans un camping-car VW emprunté. Selon un article de «The Sun» de la semaine dernière, les propriétaires ont retrouvé ce véhicule grâce à une balise. Le camping-car était abandonné et encombré de déchets.