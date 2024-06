Simon Pellaud vice-champion de Suisse

Mauro Schmid a remporté dimanche la course en ligne des Championnats de Suisse. Il s'est imposé devant Simon Pellaud et Stefan Bissegger à Aire-la-Ville (GE).

Mauro Schmid est le nouveau champion de Suisse de cyclisme sur route (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Le Zurichois de 24 ans a été aux avant-postes tout au long de la course, avant de laisser derrière lui ses derniers compagnons d'échappée, Jan Christen et Sébastien Reichenbach. Les deux n'ont toutefois pas pu lutter pour les médailles avec un groupe de favoris revenu en trombe.

Il aurait fallu quelques kilomètres de plus à Simon Pellaud pour réussir à rattraper Schmid. Troisième l'an dernier et deuxième en 2019 et 2021, le Valaisan est une nouvelle fois passé tout proche du maillot rouge à croix blanche.

Un maillot qu'étrennera Mauro Schmid lors de la prochaine Vuelta. Sur les routes espagnoles, le coureur de l'équipe Jayco tentera de rééditer son exploit du Tour d'Italie 2021, où il avait signé le plus grand succès de sa carrière en y remportant une étape.