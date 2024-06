Une as du cyclisme sur piste se blesse grièvement... dans son jardin

1/7 Katie Archibald ne participera pas aux Jeux olympiques.

Ramona Bieri

La moindre inattention peut avoir des conséquences fatales. Katie Archibald le sait mieux que quiconque. La double championne olympique de cyclisme sur piste et quintuple championne du monde s'est gravement blessée lors d'un accident en début de semaine.

«J'ai trébuché sur une marche dans le jardin, écrit la Britannique sur Instagram. Ce faisant, je me suis en quelque sorte disloqué la cheville, cassé le tibia et le péroné et arraché deux ligaments de l'os.» Son récit est accompagné d'une photo d'elle, gisant sur un lit d'hôpital. Et pour cause: l'athlète a dû subir une opération, laquelle a permis de remettre en place les os de sa jambe et de rattacher ses ligaments.

La championne s'excuse auprès de son équipe

Les conséquences de ce moment d'absence sont brutales: Katie Archibald manquera les JO de Paris. «Je m'excuse cent fois pour ce que cela signifie pour l'équipe olympique, dont on m'a dit qu'elle ne m'engagerait pas», écrit-elle non sans une pointe de sarcasme, avant de reconnaître qu'elle est encore en train de digérer ce choc.

Un coup dur qui n'a toutefois pas raison de son humour bien british. Katie Archibald raconte ainsi «qu'il a fallu toute une équipe de médecins et d'infirmières aux urgences pour remettre le pied de Cendrillon dans sa chaussure», et qu'elle est désormais «en mode princesse». Et de remercier tous ceux qui se sont occupés d'elle après son accident.

Grave coup du sort en 2022

Katie Archibald a été sacrée championne olympique de poursuite par équipes en 2016 à Rio, avant de remporter l'or en course à l'américaine cinq ans plus tard à Tokyo. Elle possède également plusieurs titres de championne du monde, en omnium (2017 et 2021), en américaine (2018) et en poursuite par équipe (2014 et 2023).

En 2015 déjà, Katie Archibald avait manqué les championnats du monde après une chute à moto. Il y a deux ans, l'athlète s'est fracturée la clavicule lors d'une chute au mois d'avril et s'est blessée aux chevilles un mois plus tard en percutant une voiture à l'entraînement.

La Britannique a également été frappée par un terrible coup du sort: en août 2022, son petit ami Rab Wardell est décédé dans son sommeil à l'âge de 37 ans. Katie Archibald avait tenté en vain de le réanimer.