Lando Norris décroche la deuxième pole de sa carrière

Lando Norris a signé sa deuxième pole en F1.

Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Norris partira en tête d'une course, après le GP de Russie 2021. Son duel avec Verstappen dimanche s'annonce passionnant, même si le triple champion du monde néerlandais aura quand même les faveurs des pronostics.

Les Mercedes et joueront les outsiders: Lewis Hamilton (à 0''318) et George Russell (à 0''320) se partageront la deuxième ligne. Les deux Anglais seront devant les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc (à 0''348) et de l'Espagnol Carlos Sainz (à 0''353).

Les deux voitures de l'écurie Sauber ont pour une fois réussi à s'extraire de Q1. Mais ils ont été éliminés en Q2 ensuite. Le Finlandais Valtteri Bottas partira en 12e position et le Chinois Guanyu Zhou en 15e.