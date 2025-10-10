La Fédération indonésienne de gymnastique affirme que la FIG soutient le refus de visas aux athlètes israéliens pour les Mondiaux à Jakarta. Cette décision reflète la politique indonésienne en soutien à la Palestine.

Les autorités indonésiennes ont annoncé jeudi avoir annulé les visas délivrés aux athlètes Israéliens. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération indonésienne a assuré que la Fédération internationale de Gymnastique (FIG) soutenait la décision du gouvernement indonésien de ne pas accorder de visas aux athlètes israéliens pour les prochains Mondiaux à Jakarta (19-25 octobre). Les autorités indonésiennes ont annoncé jeudi avoir annulé les visas délivrés aux Israéliens.

«La FIG a officiellement déclaré aujourd'hui (vendredi), lors d'un appel téléphonique, qu'elle soutenait la décision du gouvernement indonésien», a indiqué la présidente de Gymnastics Indonesia, Ita Yuliati, lors d'une conférence de presse. «Leurs visas (ceux des athlètes israéliens) ont été rejetés par l'immigration», a-t-elle ajouté. Contactée par l'AFP, la FIG n'a pas réagi dans l'immédiat.

Soutien à la cause palestinienne

Le gouvernement indonésien «a une politique fermement établie de ne pas avoir de contact avec Israël tant qu'il ne reconnaîtra pas l'existence d'une Palestine libre et souveraine», a déclaré jeudi Yusril Ihza Mahendra, ministre des Affaires juridiques et des Droits humains, pour expliquer le refus de visas. L'Indonésie n'entretient pas de relations diplomatiques formelles avec Israël et l'opinion publique de ce pays parmi les plus peuplés du monde musulman soutient la cause palestinienne.

Le président du Comité national olympique indonésien, Raja Sapta Oktohari, a déclaré de son côté que l'Indonésie était prête à accepter toutes les conséquences de cette décision de ne pas accorder de visas aux sportifs israéliens. «Nous examinerons les conséquences après l'événement», a-t-il indiqué lors de la même conférence de presse.

JO 2036 en ligne de mire

L'Indonésie a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour être candidate à l'organisation des Jeux olympiques de 2036 et ce depuis 2021. De nombreux autres pays ont manifesté leur intérêt parmi lesquels l'Inde, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie et la Hongrie.

En juillet 2023, les Jeux mondiaux de plage avaient été annulés alors que l'île de Bali, où ils devaient se tenir, s'était désistée un mois avant leur début. La raison donnée officiellement était d'ordre budgétaire mais des médias locaux avaient évoqué la réticence du gouverneur de Bali, Wayan Koster, à accueillir une délégation israélienne.

En mars 2023, l'Indonésie s'était vu retirer par la FIFA l'organisation de la Coupe de monde de football des moins de 20 ans après que le même gouverneur de Bali ainsi que son homologue de Java centre de l'époque, Ganjar Pranowo, s'étaient dits opposés à la présence de la sélection israélienne.