La Norvège d'Erling Haaland affronte samedi Israël, dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Un expert met en garde: si la Norvège venait à perdre le contrôle de la sécurité, elle pourrait, dans le pire des cas, être déclarée perdante.

La Norvège devra assurer sa sécurité... au risque de perdre le match

Erling Haaland et la Norvège doivent défier Israël ce samedi. Photo: imago/Bildbyran

Blick Sport

La Fédération norvégienne de football et son Secrétaire général Karl-Petter Løken prennent véritablement au sérieux la dimension politique et sécuritaire entourant de match de samedi entre la Norvège et Israël. C'est en tout cas ce qu'avance le média norvégien NRK. Sans avancer de chiffre précis, la Fédération aurait dépensé «plus d'argent que jamais pour les mesures de sécurité dans et autour du stade pour ce match.»

Ces dernières semaines, de nombreuses voix se sont élevées concernant des sanctions à l'encontre d'Israël, certaines estimant qu'elle n'a pas sa place dans une compétition internationale. Samedi, l'enjeu comptable sera grand pour la Norvège. En cas de débordements, elle pourrait, potentiellement, perdre le match sur tapis vert.

La Norvège cherche à se qualifier depuis 28 ans

«Mon objectif principal, et le nôtre, est de garantir la tenue de l'événement ici. Et de veiller à ce que les joueurs bénéficient d'un cadre propice à la performance et puissent se concentrer sur l'aspect sportif, afin qu'ils puissent gagner et peut-être participer à une Coupe du monde masculine pour la première fois depuis 28 ans», a insisté le Secrétaire général Karl-Petter Løken.

L’avocat Espen Auberg, associé du cabinet SME et ancien directeur juridique de la Fédération norvégienne, observe la situation avec attention. Il rappelle que la rencontre relève du règlement de la FIFA, puisqu’il s’agit d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Et que le règlement disciplinaire prévoit, qu’en cas d’incident majeur de sécurité, notamment à l'intérieur de l'enceinte, l’association organisatrice peut être sanctionnée d’une défaite sur tapis vert.

Dans cette situation, la Norvège n'a finalement rien demandé. Et pourrait être victime de certains comportements. En espérant que le match se déroule sans accroc.