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La Bernoise a chuté
Marlen Reusser: «Ce n'est pas la meilleure façon de commencer le Tour»

Marlen Reusser, l'une des favorites assumée du Tour de France Femmes 2026, a connu la chute lors de la 1e étape. La Bernoise a pu se relever et terminer l'étape, mais se dit «très embêtée» par ce nouveau couac.
Publié: 19:03 heures
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Dernière mise à jour: 19:05 heures
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Marlen Reusser a chuté lors de la première étape du Tour de France Femmes 2026.
Photo: keystone-sda.ch
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

À un peu plus de 21 km de l'arrivée de la première étape du Tour de France Femmes 2026, Marlen Reusser s'est fait une énorme frayeur. Bien calée dans la roue de sa coéquipière cubaine Arlenis Sierra, la Bernoise a vu cette dernière tomber dans un virage en légère descente. La championne du monde de contre-la-montre a été entrainée dans cette chute. Heureusement, la star suisse du cyclisme a pu vite remonter sur son vélo, après avoir été dépannée par son équipière.

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«C'est super dommage, ça m'a coûté beaucoup. Dans la bosse finale, il y a eu une autre chute, ça m'a freiné», explique-t-elle après avoir franchi la ligne d'arrivée. Au final, la coureuse de la Movistar a pu se classer au dixième rang. «Je suis contente de ne pas avoir chuté plus gravement», relativise celle qui ne semble pas avoir trop souffert de sa mésaventure. «Mais ça reste une chute, ce n'est pas la meilleure façon de commencer le Tour...»

D'autant que Marlen Reusser n'en est pas à sa première chute de l'année. En février, elle s'était blessée au genou et à l'épaule au Tour des Émirats. Avant de se casser une vertèbre sur le Tour des Flandres, en avril dernier. Des déboires qui trottent, forcément, un peu dans la tête. «Ça m'embête beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est le sport», conclut-elle sans s'épancher plus.

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