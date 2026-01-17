DE
FR

La Bâloise termine septième
Kimmy Repond manque de peu son objectif aux Européens

Kimmy Repond n'a pas réussi à se hisser sur le podium des Championnats d'Europe de Sheffield, en Angleterre. Elle a terminé à la 7e place finale à l'issue du programme libre de vendredi soir.
Publié: il y a 27 minutes
Kimmy Repond faisait son retour à la compétition à Sheffield.
Photo: NEIL HALL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Médaillée de bronze en 2023 à Espoo (Finlande), au pied du podium l'an dernier à Tallinn, la Bâloise de 19 ans avait dit viser une place dans le top 6 avant la compétition. Ses ambitions mesurées étaient dues au fait qu'elle faisait son retour au plus haut niveau après plusieurs mois d'arrêt en raison d'une blessure au pied gauche.

Sixième après le programme court de jeudi, Kimmy Repond a assuré l'essentiel vendredi en signant la 9e performance des 24 qualifiées pour le programme libre. Elle a obtenu une note finale de 177,89, à une dizaine de points de la 3e place.

La médaille d'or a été remportée par l'Estonienne Niina Petrokina, championne d'Europe en titre, qui a survolé la compétition en s'imposant avec plus de 25 points d'avance sur sa dauphine, la Belge Loena Hendrickx. L'Italienne Lara Naki Gutmann a obtenu le bronze.

Livia Kaiser, l'autre Suissesse engagée en Angleterre, a déçu en terminant au 17e rang final. La Thurgovienne de 21 ans, 4e des Européens en 2024 à Kaunas (Lituanie), figurait pourtant dans le top 10 après le programme court.

En danse sur glace, Gina Zehnder (20 ans) et Beda Leon Sieber (21 ans) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de samedi. Le duo suisse a terminé le programme court à la 21e place, alors que seuls les 20 premiers se qualifiaient pour le libre. Les deux Zurichois ont manqué la 20e place pour un écart infime de 0,12 point.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus