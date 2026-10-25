Déjà champion du monde en 2024, Maxime Chabloz remet ça: le Vaudois a conquis un nouveau titre en kitesurf freestyle et gagné la finale mondiale au Brésil.

ATS Agence télégraphique suisse

Maxime Chabloz a remporté pour la deuxième fois, après 2024, le titre de champion du monde de kitesurf freestyle. Le Vaudois s'est également imposé lors de la finale de la saison du GKA Kite World Tour à Ilha do Guajiru, au Brésil.

Le Nidwaldo-Vaudois s'était déjà assuré le titre en se qualifiant pour la finale, où il a devancé l'Égyptien Karim Mahmoud grâce à sa dernière figure. Après une 3e place au Mexique et une victoire en Allemagne, Chabloz a clôturé sa saison sur un nouveau succès.

Le freestyle est la discipline acrobatique du kitesurf: les sauts, les rotations et les réceptions sont notés. Le titre de champion du monde est reconnu par la fédération internationale World Sailing. La discipline olympique est en revanche la course «Formula Kite».

Chabloz figure également parmi l'élite mondiale en ski freestyle et il compte des victoires sur le Freeride World Tour.