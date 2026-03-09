Filippo Ganna a remporté lundi pour la 4e fois le chrono inaugural de Tirreno-Adriatico. Meilleur Suisse, Jan Christen (UAE) a terminé à la 14e place avec 39» de retard sur le vainqueur italien.

ATS Agence télégraphique suisse

Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a bouclé la première étape disputée à Lido di Camaiore (11,5km) en 12'08'', soit une vitesse moyenne de 56,8 km/h, pour devancer le Néerlandais Thymen Arensman de 22 secondes et l'Allemand Maximilian Walscheid de 26 secondes. Le double champion du monde du contre-la-montre sur route (2020, 2021) et champion olympique 2021 de poursuite par équipes avait déjà remporté ce chrono inaugural en 2022, 2023 et 2025.

Le Mexicain Isaac Del Toro (UAE), favori de cette édition 2026 et 3e samedi des Strade Bianche, a terminé à la 10e place et accuse 36 secondes de retard sur Ganna. Le Slovène Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) qui lance sa saison cette semaine sur les routes italiennes, a signé le 7e temps de la première étape, à 31 secondes de Ganna.

Max Kanter remporte la deuxième étape de Paris-Nice

Max Kanter (XDS-Astana) s'est lui imposé au sprint lors de la 2e étape de Paris-Nice de 187 km disputée entre Epône et Montargis lundi. L'Américain Luke Lamperti a conservé son maillot jaune de leader.

Le coureur de l'équipe Astana a devancé le Néo-Zélandais Laurence Pithie et le Belge Jasper Stuyven dans un final nerveux où le peloton a repris le Néerlandais Daan Hoole, échappé dans les vingt derniers kilomètres, à quelques centaines de mètres de la ligne. Du côté des Suisses, Stefan Bisseger s'est classé dans le même temps que le vainqueur au 39e rang, tout comme Johan Jacobs (71e) et Fabio Christen (108e).

La 3e étape mardi s'annonce comme le premier grand rendez-vous pour les coureurs du classement général avec un contre-la-montre par équipes de 23,5 km dans la Nièvre, entre Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire. Parmi les favoris, le Danois Jonas Vingegaard et l'Espagnol Juan Ayuso auront l'occasion de marquer les esprits.