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Il va participer à la Vuelta
Tadej Pogacar veut entrer encore plus dans la légende

Tadej Pogacar n'en a pas fini avec sa légende personnelle! Le meilleur cycliste de tous les temps va tenter de gagner la Vuelta cet automne, quelques semaines à peine après avoir remporté le Tour de France.
Publié: il y a 40 minutes
Tadej Poagacar en route pour un formidable doublé?
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, participera au Tour d'Espagne (22 août - 13 septembre) pour la première fois depuis 2019. Son équipe UAE-Emirates l'a annoncé lundi sur X.

«C'est vrai, il est de retour. Tadej Pogacar confirmé pour la Vuelta», écrit UAE en révélant la liste de ses coureurs qui participeront à l'épreuve.

Le Tour d'Espagne est le dernier Grand Tour qui manque au palmarès du Slovène de 27 ans, cinq fois vainqueur du Tour de France (2020, 2021, 2024, 2025, 2026), lauréat du Tour d'Italie en 2024 et deux fois champion du monde (2024, 2025).

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