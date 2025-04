Il devance son frère d'un point Alex Marquez s'impose et prend les commandes au GP d'Espagne

Alex Marquez remporte le GP d'Espagne de MotoGP à Jerez et prend la tête du championnat du monde. L'Espagnol devance Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia, tandis que son frère Marc chute et termine 12e.