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3e avant l'ultime épreuve
La Suisse proche d'une étonnante médaille en concours complet

Grâce à des performances solides lors du cross, la Suisse occupe la 3e place du concours complet des Mondiaux d'Aix-la-Chapelle. Mélody Johner a brillé et l'équipe se rapproche d'une médaille et des JO 2028.
Publié: il y a 18 minutes
Mélody Johner a été la grande satisfaction du cross.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse de concours complet est proche d'une étonnante médaille aux Mondiaux d'Aix-la-Chapelle. Elle pointe à la 3e place avant l'ultime épreuve de saut d'obstacles prévue dimanche.

L'objectif initial, à savoir une 7e place synonyme de qualification olympique pour Los Angeles 2028, passe presque au second plan. Avec 106,5 points de pénalité, la Suisse a gagné deux rangs samedi lors du cross pour occuper la 3e place intermédiaire, derrière la Grande-Bretagne (75,6) et l'Allemagne (90,4). L'avance sur le seuil de qualification pour les JO dépasse déjà 19 points, soit, converti en saut d'obstacles, au moins quatre barres renversées.

Mélody Johner a été la grande satisfaction du cross avec Erin. Elle a réalisé un parcours sans faute et franchi la ligne d'arrivée dans le temps imparti de 9'50''. Felix Vogg a également convaincu sous pression. Avec Frieda, il n'a écopé que de 5,2 points de pénalité pour dépassement de temps. Robin Godel et Grandeur de Lully ont bouclé le parcours sans incident mais dans le temps imparti. Nadja Minder et Jalisco ont, comme en dressage, vu leur résultat être biffé.

Au classement individuel, Médoly Johner a également fait un bond en avant et remonte à la 9e place avec 31,5 points. Felix Vogg occupe le 15e rang.

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