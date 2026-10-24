De retour au sommet, Rebeca Andrade s’est imposée au saut de cheval samedi aux Mondiaux de Rotterdam. Chez les hommes, l’Américain Frederick Richard a décroché son premier titre mondial au sol.

La Brésilienne Rebeca Andrade en or au saut

La Brésilienne Rebeca Andrade en or au saut

La Brésilienne Rebeca Andrade, de retour au sommet après une pause de près de deux ans, a remporté la finale du saut de cheval des Mondiaux de gymnastique artistique samedi à Rotterdam. Elle a devancé les Américaines Claire Pease et Skye Blakely.

La double championne olympique (au saut en 2021 et au sol en 2024), 27 ans, a bouclé l'exercice sur une note de 14.466 pour remporter un troisième titre mondial sur son agrès fétiche.

Plus grande médaillée olympique de l'histoire du Brésil avec six podiums au total (deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze), Rebeca Andrade a fait une pause de 22 mois après les Jeux de Paris pour prendre soin de sa santé, aussi bien physique que mentale. Elle avait repris les compétitions officielles en juin, décrochant l'or au saut au championnat pan-américain de Rio.

Surprise chez les messieurs

Chez les messieurs, l'Américain Frederick Richard a remporté le concours au sol, où il a devancé le Britannique Jake Jarman et l'Israëlien Artem Dolgopyat. Sous les yeux de sa compatriote Simone Biles, la meilleure gymnaste de l'histoire invitée samedi aux Pays-Bas, Richard a décroché à 22 ans son premier titre planétaire.

Au cheval d'arçons, c'est l'Arménien Hamlet Manukyan (19 ans) qui l'a emporté, en devançant l'Italien Gabriele Targhetta et son compatriote Mamikon Khachatryan. Champion du monde du concours général jeudi, le Japonais Daiki Hashimoto, inhabituellement nerveux, a loupé sa finale et a échoué en 8e et dernière position.