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100 mètres en 12,60 secondes!
Annik Kälin démarre son heptathlon sur les chapeaux de roue

Annik Kälin a brillamment entamé le week-end de l'heptathlon à Ratingen! L'athlète des Grisons a parcouru le 100 m haies en 12,60 secondes, améliorant de 0,02 seconde la meilleure performance suisse de la saison, détenue par la championne du monde Ditaji Kambundji.
Publié: il y a 3 minutes
Annik Kälin a brillamment entamé le week-end de l'heptathlon à Ratingen!
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Annik Kälin a brillamment lancé son heptathlon à Ratingen (GER). La Grisonne a signé un temps de 12''60 sur 100 m haies, améliorant de 0''02 la meilleure performance suisse de la saison de Ditaji Kambundji, championne du monde de la discipline.

Annik Kälin, récemment victorieuse de l'heptathlon de Götzis (AUT), a explosé son record de 0''27 et s'est hissée au 2e rang de tous les temps dans la hiérarchie helvétique du 100 m haies, sans être une spécialiste. Elle s'attaque à Ratingen ce week-end à son record national de l'«hepta» (6726 pts).

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