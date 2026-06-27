Annik Kälin démarre son heptathlon sur les chapeaux de roue

ATS Agence télégraphique suisse
Annik Kälin a brillamment lancé son heptathlon à Ratingen (GER). La Grisonne a signé un temps de 12''60 sur 100 m haies, améliorant de 0''02 la meilleure performance suisse de la saison de Ditaji Kambundji, championne du monde de la discipline.
Annik Kälin, récemment victorieuse de l'heptathlon de Götzis (AUT), a explosé son record de 0''27 et s'est hissée au 2e rang de tous les temps dans la hiérarchie helvétique du 100 m haies, sans être une spécialiste. Elle s'attaque à Ratingen ce week-end à son record national de l'«hepta» (6726 pts).
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