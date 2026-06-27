Annik Kälin a brillamment entamé le week-end de l'heptathlon à Ratingen! L'athlète des Grisons a parcouru le 100 m haies en 12,60 secondes, améliorant de 0,02 seconde la meilleure performance suisse de la saison, détenue par la championne du monde Ditaji Kambundji.

Annik Kälin démarre son heptathlon sur les chapeaux de roue

Annik Kälin démarre son heptathlon sur les chapeaux de roue

ATS Agence télégraphique suisse

Annik Kälin a brillamment lancé son heptathlon à Ratingen (GER). La Grisonne a signé un temps de 12''60 sur 100 m haies, améliorant de 0''02 la meilleure performance suisse de la saison de Ditaji Kambundji, championne du monde de la discipline.

Annik Kälin, récemment victorieuse de l'heptathlon de Götzis (AUT), a explosé son record de 0''27 et s'est hissée au 2e rang de tous les temps dans la hiérarchie helvétique du 100 m haies, sans être une spécialiste. Elle s'attaque à Ratingen ce week-end à son record national de l'«hepta» (6726 pts).