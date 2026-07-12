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Grand Prix d'Allemagne
Le roi Marc Marquez reste intouchable

Marc Marquez triomphe au Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring, égalant les records légendaires de Giacomo Agostini avec 13 victoires dans une épreuve et 10 sur le même circuit.
Publié: il y a 18 minutes
Le champion du monde en titre a ainsi égalé deux records.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP, 11e manche sur 22 de la saison. L'Espagnol a réussi un festival sur son circuit fétiche du Sachsenring.

Le champion du monde en titre a ainsi égalé deux records détenus par la légende italienne Giacomo Agostini, à savoir le nombre de victoires dans une même épreuve (13) et le nombre de succès sur un même circuit dans la catégorie reine (10). Le Catalan s'est ainsi relancé dans la course au titre juste avant la trêve estivale et reste plus que jamais en lice pour conserver sa couronne puisqu'il est revenu à 18 points de son compatriote Jorge Martin (Aprilia), cinquième dimanche.

Parti en pole position, le septuple champion du monde de MotoGP a fait la course en tête de bout en bout et n'a jamais tremblé, surtout après la chute de son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini). Il a finalement devancé les deux Aprilia-Trackhouse du Japonais Ai Ogura, désormais deuxième du championnat, et de l'Espagnol Raul Fernandez.

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