Antonelli en pole au Japon et ça devient une habitude

ATS Agence télégraphique suisse
Kimi Antonelli partira en pole au Japon, une deuxième fois d’affilée avec Mercedes cette saison. A 18 ans, l’Italien confirme son statut après être devenu le plus jeune poleman en Chine. Sur le circuit très exigeant de Suzuka, le prodige de 19 ans s'est montré samedi le plus rapide lors des qualifications. Il a devancé de 0''298 son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde.
L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a réalisé le 3e temps en Q3, à 0''354. Il partagera la deuxième ligne avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e à 0''627. Le tenant du titre, le Britannique Lando Norris (McLaren), figurera en 5e position sur la grille de départ dimanche (à 7h heure suisse).
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