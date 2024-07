Hamilton pleure dans les bras de ses parents

1/7 Lewis Hamilton exulte après sa victoire à Silverstone.

Roger Benoit

C'est le conte de fées de l'été en Formule 1: après 56 courses sans victoire, depuis le 5 décembre 2021 à Djeddah (une semaine avant le scandale final d'Abu Dhabi), Sir Lewis Hamilton (39 ans) est à nouveau au sommet. Signant au passage sa 104e victoire en Grand Prix.

Les émotions ont donc été grandes devant les 130'000 spectateurs de Silverstone. Le septuple champion du monde a pleuré sans retenue dans son «salon» (déjà 9 victoires), a embrassé son père alors qu'il portait encore son casque, et plus tard, il a également serré sa mère dans ses bras. «Ils ont toujours cru en moi, sans eux, je ne serais jamais devenu pilote de course!»

«Je vous aime tous»

«Ma prochaine victoire sera le plus grand jour de ma carrière!», estimait Hamilton dans son interview à Blick à Singapour. Ce jour est donc arrivé ce dimanche: «Pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais encore assez bon. Mais toute l'équipe Mercedes a toujours cru en moi: Je vous aime tous». En fin de saison, Hamilton enfilera la combinaison rouge de Ferrari.

Quelle course! La pluie menaçante est arrivée, a disparu et est réapparue. Ceux qui misaient sur la mauvaise gomme ou changeaient trop tard étaient impitoyablement punis.

Un thriller contre Verstappen

À la fin, Norris, autrefois en tête, s'est trompé au volant de sa McLaren-Mercedes. Le deuxième du championnat du monde a dû laisser passer Verstappen (Red Bull) sans combattre à cinq tours du drapeau à damier. Le Néerlandais au pneu dur pouvait chasser le leader Hamilton qui pilotait avec gomme tendre déjà bien endommagée.

Du suspense à l'état pur dans cette classique disputée pour la 75e fois. Hamilton l'avait déjà annoncé par radio aux stands après 35 des 52 tours: «The sun is coming out!» Le soleil brillait enfin à nouveau pour Hamilton, qui fêtait également son 199e podium lors de sa 344e course.

Éloge de Red Bull

Au 19e tour, alors que la piste devenait de plus en plus glissante, Hamilton a démontré sa classe en dépassant son coéquipier George Russell. Ce dernier a dû abandonner plus tard après avoir reçu l'ordre de rentrer au stand: «Retire the car!» Ramène la voiture aux stands. Là, on a constaté un problème de refroidissement - peu après, le moteur aurait explosé.

De son côté, Max Verstappen est satisfait de sa deuxième place et s'est joint au directeur du sport automobile de Red Bull, Marko: «Nous le savions et nous l'avons vu à nouveau: Lewis sait comment amener un pneu à l'arrivée en le ménageant». Des paroles rares de la part de la concurrence. Mathématiquement, cette deuxième place a donné à Verstappen une avance de 84 points à mi-parcours sur Norris.

McLaren chasse Ferrari

Alors que McLaren-Mercedes continue à avancer à pas de géant avec deux pilotes performants, Red Bull n'a plus que Verstappen pour marquer des points depuis des semaines. Pérez survivra-t-il à sa crise après la prolongation de son contrat? Ferrari aussi n'avance guère plus depuis la victoire de Leclerc à Monaco. La deuxième place d'équipe sera en danger face à McLaren dès la prochaine course en Hongrie (21 août) - seulement sept points d'avance.

A quoi ressemblait le podium lors de la dernière victoire de Hamilton il y a 945 jours? Le Britannique s'était déjà imposé devant Verstappen - et Bottas, qui a terminé 15e ce dimanche.