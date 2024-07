Alisha Lehmann: «C'est un rêve pour moi»

Alisha Lehmann rejoint officiellement la Juventus et Douglas Luiz. La Suissesse et le Brésilien signe ainsi le premier transfert de couple de l'histoire. «C'est un rêve», déclare la Bernoise.

Alisha Lehmann s'est engagée avec la Juventus.

Blick Sport

«Alisha Lehmann est une nouvelle joueuse de la Juventus Women», publiait officiellement sur son site internet la Juventus ce samedi. La Bernoise a en effet quitté le club anglais d'Aston Villa pour la cité italienne et s'y est engagée jusqu'au 30 juin 2027.

Un choix de vie et professionnel lié à un autre joueur de football: Douglas Luiz. Le Brésilien, conjoint de l'internationale suisse, a, lui aussi, quitté Birmingham pour rejoindre les Bianconeri plus tôt lors de ce mois de juillet. Un transfert très onéreux pour la Juve, qui avoisine les 50 millions d'euros, et un contrat valable jusqu'en 2029 pour l'international brésilien qui compte 18 sélections.

«Vivre ces grandes aventures au même endroit est quelque chose de merveilleux»

Le couple devient ainsi le premier de l'histoire à être transféré ensemble. «Que Douglas et moi soyons ensemble dans le même club est un rêve, explique la Suissesse de 25 ans. Nous avons souvent joué dans des villes différentes, alors pouvoir vivre ces grandes aventures au même endroit est quelque chose de merveilleux.»

Et plutôt bonne nouvelle pour la Bernoise, leur aventure commune pourra débuter rapidement puisque dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil a été éliminé de la Copa America en quarts de finale par l'Uruguay. Douglas Luiz, 26 ans, a d'ailleurs lui-même manqué un penalty pour la Selecao.

À noter que la joueuse est, avec plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram, la troisième personnalité du club la plus suivie derrière Paul Pogba et... le compte officiel de la Juventus.