André Drege décède lors d'une descente sur le Tour d'Autriche

André Drege lors du prologue du Tour d'Autriche, mardi dernier. Quatre jours plus tard, un accident lui coute la vie.

Triste silence, incompréhension après l'étape reine du Tour d'Autriche. Une fois de plus, un cycliste professionnel trouve la mort dans une descente. André Drege a chuté si lourdement lors de l'étape reine de samedi qu'il a succombé à ses blessures. Cette tragédie survient un an et un mois après la mort tragique de Gino Mäder lors du Tour de Suisse. Peu après le tragique accident, Sandra Mäder, la mère de Gino Mäder, prend la parole sur Instagram et souhaite beaucoup de courage à la famille, à l'équipe et à tous les proches du Norvégien. «Pourquoi encore une fois?», s'interroge-t-elle.

Les organisateurs sont bouleversés: «C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès d'André Drege. Suite à un crash très sérieux lors de la descente du Grossglockner, André a subi de graves blessures. Nous sommes dévastés par ce tragique accident». C'est arrivé dans la descente de la plus haute montagne d'Autriche vers Heiligenblut en Carinthie. Donc à nouveau dans les Alpes, apparemment sur un passage très rapide sur la route des hautes Alpes. Drege faisait partie de l'échappée.

Larmes à l'arrivée, sympathie pour le Tour

Comme l'écrit «Krone», Drege a été secouru par un hélicoptère de sauvetage. A l'arrivée, «les coéquipiers de Drege, ses soigneurs et également de nombreuses personnes d'autres équipes étaient en larmes, complètement effondrés», rapporte l'agence de presse autrichienne APA. La victoire du spécialiste du contre-la-montre Filippo Ganna (It, 27) est complètement éclipsée par la tragédie.

La compassion des autres équipes du monde du cyclisme est grande. Même dans le Tour de France qui se déroule en parallèle. Du côté de l'équipe Intermarché-Wanty, où l'Erythréen Biniam Girmay a remporté samedi sa deuxième victoire au sprint, on a une pensée pour le Norvégien: «Nous sommes bouleversés par le décès de notre collègue cycliste André Drege, il avait une magnifique carrière devant lui». En effet, Drege avait fait fort ce printemps en remportant le classement général de deux tours en Grèce. L'homme de 25 ans courait pour l'équipe Coop-Repsol, de son pays d'origine.

La famille impliquée dans la décision du Tour

Dans la zone d'arrivée du Tour de France, l'ancienne star norvégienne du sprint Alexander Kristoff (37 ans) donne également des informations. La radio norvégienne NRK cite ses inquiétudes. «Il semble que ce genre de choses arrive de plus en plus souvent», fait-il remarquer.

Le Tour de Suisse a continué l'année dernière après la tragédie. Le Tour d'Autriche s'est également poursuivi dimanche. L'étape finale sera toutefois raccourcie et neutralisée en tant que course commémorative. Cette décision a été prise par l'organisation du Tour en concertation avec toutes les équipes et les proches du Norvégien.

«La course commémorative était la demande expresse du père d'André, de ses coéquipiers et de toute son équipe. Elle permet à toute la famille du cyclisme d'assimiler ensemble ce qui s'est passé et de rendre hommage à André Drege», explique Thomas Pupp, directeur du Tour.