DE
FR

Feu vert final du CIO
Le ski alpinisme sera bien au programme des Jeux olympiques 2030

Le ski alpinisme reste un sport olympique. Le CIO a donné son feu vert pour que la discipline soit au programme des JO 2030.
Publié: il y a 19 minutes
1/2
Le ski alpinisme sera bel et bien au programme des Jeux olympique 2030.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ski alpinisme gardera sa place dans le giron olympique jusqu'en 2030 au moins. La centaine de membres du Comité international olympique, réunis jeudi en session extraordinaire, ont validé la réinscription du ski alpinisme, «sport additionnel» qui avait fait ses débuts olympiques à Milan-Cortina.

Rassemblés à Lausanne pour examiner les chantiers lancés il y a un an par la nouvelle présidente Kirsty Coventry, les membres du cénacle olympique ont, sans surprise, ratifié la décision prise le 10 juin par la commission exécutive.

Comme annoncé début juin, le programme sportif complet des JO 2030 dans les Alpes françaises – disciplines, épreuves, quotas d'athlètes – ne sera décidé que dans le courant de l'été, à une date pas encore fixée par le CIO: le combiné nordique est sur la sellette, alors que des épreuves de freeride pourraient faire leur apparition.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus