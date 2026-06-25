Le ski alpinisme reste un sport olympique. Le CIO a donné son feu vert pour que la discipline soit au programme des JO 2030.

Le ski alpinisme sera bien au programme des Jeux olympiques 2030

Le ski alpinisme sera bien au programme des Jeux olympiques 2030

ATS Agence télégraphique suisse

Le ski alpinisme gardera sa place dans le giron olympique jusqu'en 2030 au moins. La centaine de membres du Comité international olympique, réunis jeudi en session extraordinaire, ont validé la réinscription du ski alpinisme, «sport additionnel» qui avait fait ses débuts olympiques à Milan-Cortina.

Rassemblés à Lausanne pour examiner les chantiers lancés il y a un an par la nouvelle présidente Kirsty Coventry, les membres du cénacle olympique ont, sans surprise, ratifié la décision prise le 10 juin par la commission exécutive.

Comme annoncé début juin, le programme sportif complet des JO 2030 dans les Alpes françaises – disciplines, épreuves, quotas d'athlètes – ne sera décidé que dans le courant de l'été, à une date pas encore fixée par le CIO: le combiné nordique est sur la sellette, alors que des épreuves de freeride pourraient faire leur apparition.