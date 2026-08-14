Leonie Hügli a créé la surprise en se qualifiant pour la finale du javelot à la faveur d'un nouveau record de Suisse vendredi à Birmingham. Annik Kälin est déjà largement en tête de l'heptathlon après le 110 m haies.

ATS Agence télégraphique suisse

En javelot féminin, Leonie Hügli s'est brillament qualifiée pour la finale de dimanche. Elle a battu son propre record de Suisse de 15 cm, le portant à 62,33 m pour signer la meilleure performance des engagées en qualifications. Avant 2026, la Bernoise de 21 n'avait jamais lancé à plus de 52 m en compétition. Sa compatriote Sabrina Boss n'est pas parvenue à s'immiscer dans le top 12, et est donc éliminée.

Sur les haies, Kälin a réalisé un temps canon de 12''59, portée par un fort vent (+3,3 m/s). Ce chrono, qui a relégué sa poursuivante néerlandaise Emma Oosterwegel à près de quatre dixièmes, lui a permis de virer en tête avec 60 points d'avance. Un avantage qui lui permet de rester au contact des meilleures après le saut en hauteur, où elle n'a franchi "que" 1m71 avant d'échouer à la barre de 1m74. Après deux épreuves, la Grisonne occupe la 4e place provisoire, à 81 points de la leader polonaise Adrianna Sulek-Schubert, qui a sauté 1,86 m.

Le relais 4x400 m messieurs a arraché son ticket pour la finale avec un dixième d'avance sur l'Espagne, première nation non-qualifiée. Le quatuor helvète composé de Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi et de Lionel Spitz ont couru en 3'01''31, tandis que le relais italien a signé le meilleur temps en 2'58''10, établissant un nouveau record national. Chez les dames, le relais suisse a lui connu l'élimination.

Il n'y aura pas de Suisse en finale du saut à la perche messieurs. Le Sédunois Justin Fournier a franchi 5m45 au 3e essai avant d'échouer à 5m60, une performance insuffisante pour s'extirper des qualifications.