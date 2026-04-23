Découvrez les étapes du Tour de Suisse 2026

Le Tour de Suisse se déroulera du 17 au 21 juin. Pour la première fois, les femmes et les hommes courront en parallèle. Présentation des cinq étapes.

Carlo Steiner

Le parcours de la 89e édition du Tour de Suisse est désormais connu. Comme annoncé, femmes et hommes évolueront pour la première fois en parallèle, et non plus successivement. En revanche, la course est raccourcie: elle se disputera sur cinq jours au lieu de huit.

En regardant le tracé, une particularité saute aux yeux: chaque étape se déroule sous forme de circuit, avec un départ et une arrivée au même endroit. Voici le détail des cinq étapes:

Première étape – Sondrio (Italie)

Cette année, le départ sera donné à l’étranger. Le 17 juin, la première étape débutera et s’achèvera à Sondrio, au cœur de la Valtellina. Le parcours masculin propose 144 kilomètres pour 2455 mètres de dénivelé. Chez les femmes, seule la partie finale est raccourcie (109,3 km et 1642 m de dénivelé). «Le circuit promet des montées et descentes constantes et se révèle techniquement exigeant, dans le style du Tour de Lombardie. Un sprint massif est pratiquement exclu», expliquent les organisateurs.

Deuxième étape – Locarno (Tessin)

Le 18 juin, les hommes partiront de Locarno en longeant le lac Majeur, avant de franchir le Monte Ceneri (157,7 km et 2110 m de dénivelé). Les femmes rejoindront directement le Val Blenio (105,3 km et 1242 m), où passera également la course masculine après le Ceneri. «Dans les deux courses, la partie finale garantit le suspense: deux courtes montées, parfois raides, juste avant l’arrivée, devraient faire la sélection», précise le comité d’organisation.

Troisième étape – Bad Ragaz (Saint-Gall)

L’étape médiane emmènera les hommes, le 19 juin, de la vallée du Rhin saint-galloise vers le nord, avant une boucle dans l’Appenzell. Dès le départ, ils devront franchir le col de la St. Luzisteig, puis descendre vers Balzers, ce qui permet un passage au Liechtenstein, afin d'ajouter un deuxième pays voisin avec l'Italie. Le parcours totalise 157,9 kilomètres pour 2690 mètres de dénivelé. Chez les femmes, la boucle appenzelloise est supprimée (120,3 km et 1330 m). Les organisateurs tablent sur un sprint final côté féminin, et estiment que les sprinteurs peuvent aussi avoir leur chance chez les hommes, à condition d’avoir bien récupéré de la montée de la Schwägalp. «C’est une étape tactique classique. Pour les sprinteurs, c’est la seule véritable opportunité de victoire», souligne le directeur sportif du Tour de Suisse, David Loosli.

Quatrième étape (contre-la-montre) – Aarburg (Argovie)

Le 20 juin, place au contre-la-montre pour l'avant-dernier jour de course. Le départ et l’arrivée seront donnés en Argovie, avec un tracé en grande partie situé dans le canton de Soleure. Femmes et hommes parcourront le même circuit de 23 kilomètres. «Le parcours présente peu de dénivelé (270 mètres) et correspond à un contre-la-montre classique pour spécialistes», indiquent les organisateurs.

Cinquième étape – Villars-sur-Ollon (Vaud)

Pour finir, le 21 juin, l’étape reine se déroulera dans les Alpes vaudoises. Les hommes effectueront trois boucles passant par le col de la Croix, contre deux pour les femmes. Au total: 151,1 kilomètres et 4226 mètres de dénivelé chez les hommes, 100,3 kilomètres et 2794 mètres chez les femmes. «Cette étape ne laisse aucun répit: quasiment que des montées et des descentes. C’est ici que le Tour se décidera, et le classement général peut encore être complètement bouleversé», conclut David Loosli.